壹蘋驚傳將裁員逾50人提3方案 勞動局:未收到大解計畫

壹蘋新聞網去年9月1日正式上線營運，營運不到5個月，內部許多員工今天收到「裁員」通知，這分通知提到，為符合市場需求及國際變化，組織架構需改變，公司提出「合意離職」、「調職」、「解雇」3裁員方案，據了解，這波裁員人數逾50人。由於人數多，若超過公司人數4分之1或單日逾50人，須送大解計畫，不過北市勞動局下午表示，尚未收到壹蘋的大解計畫書。

有壹蘋內部員工爆料，高層宣布因營運這4個多月來，持續虧損，不得不裁減部分人員，並提出三種方案，其中願意採合意離職方案員工，今天下午4點前調查後，於1月20日生效，離職給付將針對前50名簽署合意終止契約同仁，提供一次性離職給付，包括相當於法定資遣費金額；及相當於勞保局核發失業給付最高額補償金。

至於非前50名簽署合意終止契約之同仁將依據勞動基準法第11條第1項第2款、第4款之規定解雇資遣。

方案二為調職，可申請調職至本公司之業務部或特勤中心。第三方案則為解雇（資遣），對於不簽署合意終止契約員工，亦無意申請調職，離職通知今日（2023年1月10日）最後一刻生效。

對於壹蘋提出的三方案，包括「合意離職」、「調職」、「解雇」是否刻意規避大量解僱法，讓裁員人數不需符合法令規定須送大解計畫書？北市勞動局表示，還是要看後續勞資協商狀況。

勞動局表示，目前北市府尚未收到大量解雇計畫書，但會持續關注，根據「大量解僱勞工保護法」規定，事業單位雇用勞工200人以上、500人以下，60天內解僱勞工逾4分之1或單日逾50人，必須提前60天通報，並送主管機關解雇計畫書，違者可處10至50萬元不等罰鍰。

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