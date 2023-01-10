平抑蛋價 王惠美建議運用超徵稅金成立蛋雞產業基金

中央去年稅收超徵4500億元，彰化縣長王惠美今天表示，稅金是自人民超徵，超徵既然「不應該」，還稅於民便是理所當然，至於發現金剩餘稅款，可針對禽流感爆發造成蛋價波動狀況，建議中央比照「百億養豬基金」成立「百億蛋雞產業基金」，幫助雞農改善雞舍等設備，受益的不只是產業，也是食用雞蛋的全體國民。

王惠美今天出席縣議會臨時會，針對彰化縣是否有超徵稅金情形，受訪時表示，彰化縣每年的稅入稅出以前都是負的，自己稅收就不足，哪會有超徵稅收，一有多的錢下來，就辦追加不然就用來還債，那能超收？沒有這個本錢啊。不過，對於中央超徵的稅收問題，也表達看法。

王惠美先在臉書中表示，受疫情影響，百工百業都受衝擊，且萬物齊漲，就薪水不漲，讓民眾大喊吃不消。政府超收的稅金，發現金是最簡政便民的方式，也是大家的期待，呼籲中央應盡快公布發現金細節，並啟動稅務檢討。同時，發現金剩餘的稅金，也要有妥善、完整的規劃，用於社會福利、民生經濟的面向上。

王惠美受訪時，舉近年來國內缺蛋造成蛋價飆漲為例，表示彰化縣年產35億顆雞蛋，是全國最會「下蛋」的地方，今年則受禽流感疫情影響，全縣因此損失10多萬隻蛋雞、肉鴨等家禽，造成市場缺蛋，蛋價因此上揚，因此有必要改善雞舍設備，防止禽流感擴散，但相關設備動輒四、五千萬元，很多雞農根本無法負擔，因此縣府一直跟農委會建議補助改善設備，減輕雞農的負擔。

王惠美說，農委會曾為了推廣台灣豬，成立「百億養豬基金」，雞蛋是常民飲食中最重要且平價的蛋白質來源，重要性比起豬肉有過之而無不及，中央超徵稅收4500億，若能比照成立「百億蛋雞產業基金」，可補助養禽業者，輔導業者將傳統養雞場改建為新型密閉式的畜牧環境，穩定雞蛋質量，平抑蛋價。

王惠美說，縣府農業處曾向農委會主委陳吉仲建議，呼籲中央審慎考慮成立「百億蛋雞產業基金」，受益的不只是產業，也是食用雞蛋的全體國民，中央切莫再以「蛋價是市場機制」一句話帶過。 彰化縣近來受禽流感疫情影響，全縣因此損失10多萬隻蛋雞、肉鴨等家禽，造成市場缺蛋，蛋價因此上揚。圖／彰化縣動防所提供 彰化縣長王惠美建議中央運用超徵稅收，成立「百億蛋雞產業基金」，可補助養禽業者，輔導將傳統養雞場改建為新型密閉式的畜牧環境，穩定雞蛋質量，平抑蛋價。記者劉明岩／攝影

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