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赴日本旅遊前是否需要打第四劑疫苗？ 林氏璧給這建議

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾計劃赴日旅遊，因此好奇是否需要在出發前接種第四劑。接種示意圖。本報資料照片
許多民眾計劃赴日旅遊，因此好奇是否需要在出發前接種第四劑。接種示意圖。本報資料照片

國門開放後，許多台灣人都紛紛開始規劃到日本旅遊，然而仍有不少民眾擔心赴日後會染疫，因此好奇在旅遊前是否要打「第四劑」，而選擇「次世代莫德納疫苗」防護力是否會更好？前台大感染科醫師林氏璧則對此發表看法與旅日建議。

許多民眾都在規劃赴日旅遊，但仍擔心染疫風險，因此經營臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」的林氏璧，就針對讀者關心的近期疫後旅遊問題整理出Q&A。

首先，有讀者詢問中國開放國門對日本觀光會有什麼影響？日本會再度鎖國嗎？是否會變相影響到日本旅遊？例如重新要求戶外活動要戴口罩、為了檢疫增加入境時間…等，林氏璧對此表示，他個人不相信接下來日本或任何國家會因為新冠再度長期鎖國，機會微乎其微，未來就算出現了圓周率π病毒，邊境管制也都是暫時搶時間的措施。

也有讀者詢問，目前中國準備開放了，若是搭配日本本土的疫情走勢有辦法預測出來，大約哪時候之前去日本會相對安全一點呢？林氏璧則表示，要看每個人對「安全」的定義是什麼，還有每個人的風險承受度，評估風險有多大。

最後，有讀者詢問，若要去日本玩是否需要打第四劑，且出發前一個月去接種第四劑次世代莫德納疫苗「防護力會比較好嗎？」，林氏璧則回答，若是對BA.5防感染的效果，還不錯。若是對可能會越來越增加的BQ家族或是XBB這樣的免疫逃逸株，則無法太期待，但他「不會反對大家去施打」。

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