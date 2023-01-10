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赴泰觀光免簽證有望？泰台商總會長：相信不會等太久
台灣觀光旅遊聯盟總會與泰國台灣商會聯合總會，今天在立法院舉辦合作意向書簽約儀式。泰國是國人喜愛出國旅遊的國家之一，外界關注泰國何時會台灣旅客入境免簽，泰國台商總會長郭修敏表示，一直有跟泰國相關單位努力溝通，雙方積極推動，希望促成雙方商業及觀光旅遊發展，相信國人赴泰國免簽不會等太久。
台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌表示，合作意向書內容包括雙方為響應政府政策，鼓勵旅居海外台商赴台觀光旅遊，促進泰國與台灣合作與交流，促成在泰國台商員工及眷屬來台研習、參訪、觀光旅遊，作為雙方合作基礎，在平等互惠誠信原則下，具體方案配合政府政策。
另外，泰國旅遊同業公會預計2月來台訪問，屆時將會進一步就雙方未來合作項目內容具體研商。
有關赴泰國觀光免簽進度，郭修敏表示，一直有跟泰國政府單位及泰國駐台單位爭取，泰國政府正在研商中，希望能促成，相信應該不會等太久。
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