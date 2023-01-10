立院三讀氣候變遷因應法 確立2050年國家淨零碳排目標

立法院會今天三讀通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，全案正式更名為「氣候變遷因應法」，明定國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體淨零排放，並且展開後續碳費訂定作業，預計2024年針對287家排碳大戶開徵碳費，減碳有成者則可享有優惠費率。

為加速達成2050淨零路徑階段減碳目標，環保署在2021年10月預告溫管法修法，並且歷經行政院會、立法院社會福利及衛生環境委員會審查、4次黨團協商後，終於在1年多後邁向最後關頭，今天正式完成三讀程序。

三讀條文規定，為推動氣候變遷因應及強化跨域治理，行政院國家永續發展委員會應協調、分工、整合國家因應氣候變遷基本方針，以及重大政策的跨部會氣候變遷因應事務。

三讀條文明定，中央主管機關應依我國經濟、能源、環境狀況、參酌國際現況及分工事宜，擬訂國家因應氣候變遷行動綱領，會商中央目的事業主管機關，報請行政院核定後實施，並且對外公開，至少每4年檢討1次。

三讀條文規定，為達成國家溫室氣體長期減量目標，中央主管機關得設學者專家技術諮詢小組，應邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體，經召開公聽會程序後，訂定5年為1期的階段管制目標，報請行政院核定後實施，並且對外公開。

三讀條文明定，中央主管機關為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，得分階段對直接排放源、間接排放源徵收碳費，徵收費率由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形、減量效果及其他相關因素審議。

另外，碳費的徵收對象、計算方式、徵收方式、申報、繳費流程、繳納期限、繳費金額不足的追繳、補繳、收費的排放量計算方法、免徵及其他應遵行事項的辦法，均由中央主管機關定之。

三讀條文規定，碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。

三讀條文明定，中央主管機關應成立溫室氣體管理基金，專供執行溫室氣體減量及氣候變遷調適之用，用途包括排放源檢查事項，以及補助直轄市、縣市主管機關執行溫室氣體減量工作事項、中央目的事業主管機關執行溫室氣體減量工作事項，獎勵事業投資溫室氣體減量技術等。