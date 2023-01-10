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至今逾3年無颱風登陸 去年更創我國歷年最晚海警紀錄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

中央氣象局今回顧2022年颱風狀況指出，去年依然沒有颱風登陸台灣。自2019年白鹿颱風以來，至今已經持續約3年4個月沒有颱風登陸，且這項紀錄仍繼續推進中。另外，去年7、8月颱風偏少，秋天颱風多，一直到9月2日才發布第一個颱風警報，創下歷年最晚海警紀錄。

氣象局今於「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專指出，2019年至今已經持續約3年4個月沒有颱風登陸，且去年7、8月颱風稍偏少，到了9、10月卻像趕進度一樣接力冒出來，也讓去年整個暑假都沒有颱風接近台灣，一直到9月2日才發布第一個颱風警報，創下年度史上最晚發布海上颱風警報的紀錄。

另外，氣象局也說，因為去年整個颱風季都沒有颱風及西南氣流為南部水庫補水，加上目前已經進入枯水期，解渴還需要等上一段時間，提醒南部民眾要節約用水。

2022年颱風特殊紀錄。圖／氣象局提供
2022年颱風特殊紀錄。圖／氣象局提供
2022年各月颱風生成數。圖／氣象局提供
2022年各月颱風生成數。圖／氣象局提供

白鹿颱風 氣象局 西南氣流

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