RSV活躍季節狀似感冒 女童吃感冒退燒藥不退燒

秋冬病毒多，彰化縣1歲半的許姓幼童因高燒、多痰、呼吸快並有哮鳴聲，服藥5天沒退燒，經採檢確診為感染呼吸道融合病毒（RSV）；衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，冬季和早春是RSV病毒好發季節，年假即將來臨，民眾應避免帶兩歲以下幼兒到人多的地方。

許姓女童起初流鼻水、發燒、咳嗽、呼吸喘，家長帶到診所就醫，服藥5天仍發燒，越來越喘，介到彰化醫院已經擴大到支氣管肺炎，醫療團隊安排女童住院並抽血檢查做呼吸道多病原聚合酶鏈反應分析，確定是RSV病毒感染。

女童的母親告訴醫師，一開始以為孩子罹患一般感冒，沒想到那麼嚴重，看到孩子呼吸那麼喘又出現哮鳴聲，就覺得很痛苦，好想幫孩子喘氣。

馬瑞杉今天表示，RSV病毒藉由飛沫或接觸傳染，入秋後各地幼兒病例逐漸增加，RSV感染症狀很像一般感冒，最大差別在於感冒是上呼吸道感染，RSV常是下呼吸道感染，入侵支氣管，誘發哮喘，產生很多痰液，引發急性支氣管炎、肺炎，RSV對成人就像感冒，但對抵抗力較弱的嬰幼兒，症狀嚴重得多，通常病程快速猛烈，家長若沒注意，可能引發嚴重呼吸衰竭甚至併發腦炎或心肌炎危及生命。

馬瑞杉說，醫治感染RSV病毒以增強病童免疫力或搭配支持性治療為主，通常幾天就會慢慢改善，許姓女童經過5天住院，接受類固醇等相關治療後病情已回穩出院，目前雖有各大藥廠研發RSV疫苗由，可能很快問世，但抗體費用相當高且必須每個月施打一次，特殊條件的早產兒和心臟病童可申請健保給付，最多6劑以免感染引發重症，目前一般嬰幼兒若要施打還須自費。

馬瑞杉強調，兩歲以下嬰幼兒容易感染RSV病毒，RSV的好發季節家人盡量不要帶年幼孩子到人多場所，若察覺嬰幼兒除了除了感冒症狀還有痰多及喘鳴，一定要趕快就醫，平時大人外出一定要戴口罩，回家立刻洗手，避免帶病毒回家傳給年幼孩子。 目前RSV病毒活躍，回家春節長假期間盡量別帶兩歲幼兒出門。記者簡慧珍／攝影

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