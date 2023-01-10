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流水席怎麼申請？局長曝「簡單a」4步驟：美國回來也能輕鬆辦

聯合新聞網／ 綜合報導
想辦流水席宴客一點也不難，中市警局傳授正確申辦流程。 聯合報系資料照
想辦流水席宴客一點也不難，中市警局傳授正確申辦流程。 聯合報系資料照

一名準新娘因不想在街頭宴客而引爆的「流水席之亂」延燒多日，許多人除了關心此婚事如何發展，也紛紛跳出來力挺流水席的高CP值。但辦流水席到底合不合法？有哪些程序？就讓警察局告訴你。

該起「流水席之亂」引發南北城鄉爭議，有好事網友點名中部被忽視，但台中市政府警察局沒有錯過這個話題，在臉書粉專「TCPB 局長室」跟上時事，貼心公布民眾申辦流水席的正確方式。

TCPB 局長室」提醒，不想讓流水席「付諸流水」，一定要跑一趟當地派出所，方法也很簡單，只要7天前「申請臨時道路」即可，流程如下：

1. 提前7日至轄區分駐派出所索取「臨時使用道路申請書」

2. 填寫並附上臨時使用道路簡圖

3. 派出所轉交分局書面審核

4. 審核同意後由分局寄送或通知申請人索取

「TCPB 局長室」指出，不論辦理婚喪喜慶，想合法使用巷道，就是這麼「簡單a」，「就算是從美國剛回來，也能輕鬆申請」。

流水席

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