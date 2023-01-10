流水席怎麼申請？局長曝「簡單a」4步驟：美國回來也能輕鬆辦
一名準新娘因不想在街頭宴客而引爆的「流水席之亂」延燒多日，許多人除了關心此婚事如何發展，也紛紛跳出來力挺流水席的高CP值。但辦流水席到底合不合法？有哪些程序？就讓警察局告訴你。
該起「流水席之亂」引發南北城鄉爭議，有好事網友點名中部被忽視，但台中市政府警察局沒有錯過這個話題，在臉書粉專「TCPB 局長室」跟上時事，貼心公布民眾申辦流水席的正確方式。
「TCPB 局長室」提醒，不想讓流水席「付諸流水」，一定要跑一趟當地派出所，方法也很簡單，只要7天前「申請臨時道路」即可，流程如下：
1. 提前7日至轄區分駐派出所索取「臨時使用道路申請書」
2. 填寫並附上臨時使用道路簡圖
3. 派出所轉交分局書面審核
4. 審核同意後由分局寄送或通知申請人索取
「TCPB 局長室」指出，不論辦理婚喪喜慶，想合法使用巷道，就是這麼「簡單a」，「就算是從美國剛回來，也能輕鬆申請」。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言