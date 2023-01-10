流水席怎麼申請？局長曝「簡單a」4步驟：美國回來也能輕鬆辦

一名準新娘因不想在街頭宴客而引爆的「流水席之亂」延燒多日，許多人除了關心此婚事如何發展，也紛紛跳出來力挺流水席的高CP值。但辦流水席到底合不合法？有哪些程序？就讓警察局告訴你。 該起「流水席之亂

2023-01-10 13:56