快訊

侯友宜、謝國樑攜手拚基捷 中央卻要新北自負盈虧

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

影／退休後養豬？ 陳吉仲：不只養豬還要種地瓜葉

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（右）上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時表示，不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。記者陳正興／攝影
農委會主委陳吉仲（右）上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時表示，不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。記者陳正興／攝影

農委會主委陳吉仲上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時，表示不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。養豬是要有一定的專業不是想養就可以養，自己雖然當過主委，養豬不一定會比豬農還厲害，想表達的只是對農業這個職業的崇高尊敬，若是離開政務官的位置，當然要從事以自己興趣為主的工作來作為出發點。

對於開放非洲豬瘟疫區產品的問題，陳吉仲表示不會也不可能，來自非洲豬瘟疫區的豬肉與豬肉製品按照世界動物衛生組織的規定是不得貿易，這個部分是完全沒有可以妥協的空間。

農委會主委陳吉仲（前中）上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時表示，不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。記者陳正興／攝影
農委會主委陳吉仲（前中）上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時表示，不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。記者陳正興／攝影

非洲豬瘟 陳吉仲 農委會

延伸閱讀

影／協調業界彈性調度供應 陳吉仲：農曆春節農漁畜產供應無虞

荷包破洞！ 春節農產品價格幾乎全面上漲 只有花卉價跌

手牽手一起回屏東？陳吉仲：他回去養豬 蘇貞昌當助手

蘇貞昌稱守住非洲豬瘟才有豬肉吃遭批造謠 陳吉仲喊不公平

相關新聞

荷包破洞！春節農產品價格幾乎全面上漲 只有花卉價跌

還有10天即將過年，今年春節前各式農漁畜以及蔬菜幾乎全面上漲，平均漲幅一到兩成，唯有花卉整體價格下跌26%；農委會主委陳...

太扯！吃雞排也要財富自由 網抱怨派克雞排「漲到95元」

升息循環通貨膨脹惡化，民生物價上漲薪水卻沒有漲，讓許多民眾的生活都苦不堪言。有一名網友發文表示，晚上突然想吃派克雞排，看到現在一塊雞排竟然漲到95元，感覺太扯了，引發網友共鳴。

影／D奶辣妹尾牙場熱舞 正面照曝光眾人嚇傻：原來是她！

歲末年終有不少公司會舉辦尾牙犒賞員工，有些公司還會邀請㙯人來炒熱氣氛。日前有一名網友上傳一段影音，有某間公司在辦尾牙時，請了一位身材曼妙的D奶辣妹來表演熱舞，沒想到當她拿下面具之後，眾人都哭笑不得，引發網友熱議。

安全帽沒壞就能繼續戴？ 4大使用原則曝光 其中1項是「保命關鍵」

你的安全帽多久換一個呢？不少人只要安全帽外觀沒破損、沒發生事故，安全帽就會一頂一直戴下去，不過有網友發現其實這樣的使用觀念是錯誤的，基隆市警察局交通隊更點出安全帽的4大原則，讓機車族看完後直呼上了一課。

高鐵加開40班「大學生5折」返校列車 1月12日開放售票

台灣高鐵公司因應各大專院校開學返校需求，除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次，2月9日至2月18日每天再加碼提供南...

RSV活躍季節狀似感冒 女童吃感冒退燒藥不退燒

秋冬病毒多，彰化縣1歲半的許姓幼童因高燒、多痰、呼吸快並有哮鳴聲，服藥5天沒退燒，經採檢確診為感染呼吸道融合病毒（RSV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。