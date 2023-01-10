影／退休後養豬？ 陳吉仲：不只養豬還要種地瓜葉
農委會主委陳吉仲上午被媒體詢問到退休以後養豬的問題時，表示不只要養豬，還要種地瓜葉，因為對健康有益。養豬是要有一定的專業不是想養就可以養，自己雖然當過主委，養豬不一定會比豬農還厲害，想表達的只是對農業這個職業的崇高尊敬，若是離開政務官的位置，當然要從事以自己興趣為主的工作來作為出發點。
對於開放非洲豬瘟疫區產品的問題，陳吉仲表示不會也不可能，來自非洲豬瘟疫區的豬肉與豬肉製品按照世界動物衛生組織的規定是不得貿易，這個部分是完全沒有可以妥協的空間。
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