智利櫻桃農藥殘留不合格 共8400公斤遭邊境攔截
食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，4批來自智利的櫻桃被檢出農藥殘留不合格，共8400公斤全數遭退運或銷毀，沒有流入市面，接下來將評估是否全面百分百查驗。
衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有11項檢驗不合格產品，如日本鮮草莓、巴西白麻、中國脫水小米蔥等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。
其中，不同進口商從智利進口鮮紅櫻桃被檢出農藥超標違規，共4批、8400公斤，全數退運或銷毀。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，智利櫻桃產季為每年11月至隔年2月左右，食藥署在前一個產季在邊境攔截到9批違規，至於這個產季目前累計4批，但業者均為近半年首次違規。
陳慶裕表示，從去年2月28日起，已針對智利櫻桃採20%至50%逐批抽驗，接下來將評估是否需要加強為100%逐批查驗。
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