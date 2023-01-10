身障者環島19天辦分享會 沿途克服障礙 心路歷程感人

雲林縣愛無礙協會結合環島與信仰，帶著障礙 者、長者和志工團隊一起用手搖車和單車環島19天，有人成功完騎、有人中途病危送醫，但他們都在環島路上重拾信心，日前舉辦感恩分享會，分享自己在環島路上的心路歷程。

理事長陳明瑟說，環島之旅受很多人幫忙，心中非常感恩，特別感謝不老志工廖榮松擔任團長，帶領的有緣人媽祖服務團隊19天全程陪伴及補給，提供熱飲熱食，也感謝好友梁洸禔撥空一起完成最艱難的蘇花公路及壽卡天堂路，在實際走過後，大家都更有信心和力量，也期待下次再舉辦。

在旅程中，遇香客大樓因疫情未開放住宿，許多晚上無處可睡，但在志工林啟生協助下，找到許多經濟實惠的平價住處，大家都對林啟生稱讚有加。林啟生說，只要走出去就會獲得更多的認同與鼓勵，在19天時間中看到大家充滿毅力，努力實踐夢想的樣子令人感動，鼓勵大家走出來參加更多活動。

小兒麻痺身障者江原徹成功挑戰19天完騎，江原徹分享，完成手搖車環島夢想雖然辛苦、疲累，但很值得！沿路看到群眾加油鼓勵，再加上多名陪騎志工，以及後勤車隊補給支援，令他既感動又感謝，增加克服風雨天候的信心，也重拾面對生活的動力。

唐氏症照顧者俞帆哽咽的說，她從來就不是一個勇敢的人，但是為了自己的孩子，她願意變得很巨大，在環島途中陪孩子一起實踐夢想，謝謝沿路遇見的大家，也感謝善良的大家，讓他們有做夢的機會，幫忙找住宿地點、修理自行車等，總在最需要幫忙時伸出援手。

令人遺憾的是，有名年長男子患有腦瘤病變肢體障礙併視力受損在環島途中突然病危，緊急送往加護病房而未完成環島之旅，他說，很遺憾沒有完成環島夢，希望未來有機會能再參加活動，完成環島願望。 雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟（右一）舉辦環島19天活動，帶領身障者重拾生活信心。圖／雲林縣愛無礙協會提供 雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟舉辦環島19天活動，日前舉辦環島之旅分享會。圖／雲林縣愛無礙協會提供

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