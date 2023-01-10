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影／協調業界彈性調度供應 陳吉仲：農曆春節農漁畜產供應無虞

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞。記者陳正興／攝影
農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞。記者陳正興／攝影

農曆春節即將到來，農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲表示，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞，將會持續監控市場供應情形，協調業界彈性調度供應，滿足國人年節採購農產品需求，歡慶過年。

農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，合照貴賓在合影時不慎將蛋掉落，引起一陣驚嘆。記者陳正興／攝影
農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，合照貴賓在合影時不慎將蛋掉落，引起一陣驚嘆。記者陳正興／攝影
農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞。記者陳正興／攝影
農委會上午舉行「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞。記者陳正興／攝影
農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞，將會持續監控市場供應情形，協調業界彈性調度供應，滿足國人年節需求。記者陳正興／攝影
農委會主委陳吉仲強調，年節期間農、漁、畜與雞蛋均供應無虞，將會持續監控市場供應情形，協調業界彈性調度供應，滿足國人年節需求。記者陳正興／攝影

農委會 陳吉仲 春節

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