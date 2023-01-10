影／協調業界彈性調度供應 陳吉仲：農曆春節農漁畜產供應無虞

你的安全帽多久換一個呢？不少人只要安全帽外觀沒破損、沒發生事故，安全帽就會一頂一直戴下去，不過有網友發現其實這樣的使用觀念是錯誤的，基隆市警察局交通隊更點出安全帽的4大原則，讓機車族看完後直呼上了一課。

2023-01-10 12:02