荷包破洞！ 春節農產品價格幾乎全面上漲 只有花卉價跌

還有10天即將過年，今年春節前各式農漁畜以及蔬菜幾乎全面上漲，平均漲幅一到兩成，唯有花卉整體價格下跌26%；農委會主委陳吉仲今天表示，各式年節產品數量充足，且外界最關心的雞蛋，春節前保證供應沒問題。

農委會今天召開「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會宣傳國產農產品，陳吉仲信心喊話表示，蔬菜、水果、花卉、畜產與水產過年前供應量充足。

零售市場早出現春節行情，但根據農委會統計，今年春節前兩周的整體蔬菜每公斤平均批發價為35.2元，和去年同期相比上漲46%；水果每公斤平均批發價66.6元、上漲6%；因大陸禁令影響水產品平均115.5元、下跌11%；畜產品毛豬、土雞、白肉雞、雞蛋，也比去年同期上漲10.9%、12.8%、12.6%、21%；唯有花卉價格下跌，今年平均每把80.1元，和去年同期相比，價格下跌26%。

供應量不缺，但價格並不便宜，走一趟傳統市場，尤其畜禽水產，節慶行情最為明顯；中華民國漁會總幹事林啟滄表示，應景的白鯧、白蝦；頭足類的透抽、軟絲，都是春節愛用的水產品，價格平均上漲一成多。而受到中國大陸禁令影響，國內量多，石斑魚、午仔魚價格都比去年同期便宜。

陳吉仲說，價格會有波動的，主要是成本因素，因為飼料成本上漲導致價格波動；另外氣候因素，影響農業生產，現在冬天是蔬菜供應最充足的時刻，之後天氣穩定，蔬菜量會大幅供應；而毛豬年前日供兩、三萬頭。

至於外界最關心的缺蛋問題，陳吉仲表示，現在調度有168萬箱(每箱約200顆)，同時也透過中央畜產會進口雞蛋，保證年節前供應沒有問題。中央畜產會董事長林聰賢說，現在每天生產12萬1000箱，調配庫存充足，通路與供應商都簽了合約，這兩周有168萬箱可穩定供貨，消費者不用搶購雞蛋。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，現階段8成蛋雞都還是傳統雞舍，極端氣候下太熱太冷蛋雞都不生蛋，現階段產蛋率不到七成，推估日缺3000箱、約60萬顆蛋；若不搶買囤積，應可供應。 農委會主委陳吉仲今天表示，各式年節產品數量充足，且外界最關心的雞蛋，春節前保證供應沒問題。記者陳正興／攝影 農委會主委陳吉仲今天表示，各式年節產品數量充足，且外界最關心的雞蛋，春節前保證供應沒問題。記者陳正興／攝影

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