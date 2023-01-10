影／航港局：高美燈塔將是全國第一座提供泊宿服務活化燈塔

交通部航港局為推動燈塔觀光低碳旅遊，今天宣告高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，高美燈塔將動工整建為民宿區，規劃2間親子房和6間青年背包客房，預計今年底完工。

航港局長葉協隆表示，今天宣告全國第一座泊宿燈塔整建工程啟動，他說高美燈塔民國56年建造，至今有56年歷史，是全國唯一一座，紅白相間八角形塔身的燈塔，也是全國唯一復育保育類植物的園區的燈塔，很有特色，多年來和高美濕地成長，高美濕地每年200到300萬旅遊人次，但高美燈塔每年只有3萬人參觀。

葉協隆說，高美燈塔有很高的觀光價值，為強化高美燈塔觀光，仿效北歐泊宿燈塔模式，航港局盤點全國36座燈塔的環境條件後，發現高美燈塔最具有泊宿服務的園區，二月將動工整建，打造成8間民宿，2間是親子房，6間是青年背包客房，高美燈塔也是全國唯一，可讓民眾登頂的燈塔，可一覽高美濕地美景，絕對是最佳打卡景點；他說高美濕地自行車道也很有名，高美燈塔泊宿也可搭配自行車旅遊，讓遊客慢慢欣賞高美濕地和高美燈塔的美。

航港局近幾年為提升燈塔觀光價值，去年高雄燈塔活化將該燈塔打造為全國第一座夜間景觀燈塔後，再次選定高美燈塔規劃為全國第一座提供泊宿服務燈塔，預計今年開工，完工後將以委外方式經營，住宿旅客可以爬上30多尺高的燈塔頂端，俯瞰高美著名夕陽美景及遼闊海岸線，更可至鄰近的高美濕地，體驗多元豐富的旅遊行程。

葉協隆說明，高美燈塔備勤空間將規劃民宿再利用，依民宿管理辦法規劃客服管理中心、多用途陳展空間、交誼室及茶水間、男女廁所及浴室以及8間客房，其餘園區提供一般遊客採無收費參觀方式，遊客可在綠草如茵的庭院自走式和燈塔拍照，工程預定今年2月開工，今年12月完工後，公開招標營運。 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，從燈塔頂端可看高美濕地美景。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，從燈塔頂端可看美景。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，從燈塔頂端可看高美濕地美景。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，目前的值班和備勤室將改建為住宿區。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔。記者游振昇／攝影 交通部航港局今天啟動燈塔觀光低碳旅遊，宣告未來高美燈塔將規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，航港局長葉協隆(左三）等人今天主持啟動儀式。記者游振昇／攝影

商品推薦