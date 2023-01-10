每次電擊都像「被車撞」 台大合併手術救心領先全台

晚期心臟衰竭的病人，就算已裝了心室輔助器以延長心臟移植等待時間，有些病人還會出現心律不整導致心室頻脈而需要反覆電擊；就有病人形容每次電擊都像「遭火車撞」。為了一次解決兩種問題，台大將合併心室輔助器植入和電燒兩項手術，並成功治癒兩名病患，成為台灣和亞洲能同時執行此技術的醫學中心。

62歲的詹女士早在30多年前就動過心臟手術，2015年因缺血性心肌病變，左心室功能只剩15%；且陸續一直頻繁發作心室頻脈而多次進行電擊去顫以及電燒手術等治療，一直無法離開醫院。她表示，「每次電擊都像被火車撞，曾經連續電擊三次，真的很痛苦」。

去年因嚴重心臟衰竭，裝置左心室輔助器，並同時進行手術型心外膜頻脈電燒。術後她不僅可以離開醫院，也能自如地上下樓梯。

心臟是維持生命的重要器官，心臟衰竭是心臟機能受損，心臟幫浦無法正常將血液打出、供給身體需求。台大醫院心臟血管外科主治醫師王植賢表示，心衰竭的病人通常先以藥物治療，晚期心臟衰竭經評估則可用左心室輔助器或心臟移植治療。

王植賢表示，裝上心室輔助器後兩年存活率達七成、五年存活率也有六成；剩下的病人可能因為其他因素而無法延長存活，其中一項就是心律不整。

他表示，心跳是由一些自發性的電生理訊號刺激心臟收縮，一旦傳導系統出問題時，就會產生心律不整，出現各種不正常的心跳。通常會使用去顫器電擊，讓心臟回到原本規律的節奏；如果心律不整頻繁發生導致反覆電擊，則會考慮使用導管進行心臟內膜電燒手術治療。

不過針對心臟衰竭併心律不整的病患，王植賢表示，台大醫院整合內、外科醫療團隊，在外科植入心室輔助器的手術過程，同時由內科的心律不整團隊利用3D立體電生理定位電燒術，偵測心臟傳導電位訊號，定位心律不整發作部位，用電燒導管對心臟外膜進行燒灼，一次解決兩種複雜問題。

台大心臟內科主治醫師賀立婷表示，兩項手術若單獨進行已行之有年，但如果先裝輔助器之後再進行電燒，必須等傷口癒合才能執行，至少要等上兩個月。不過合併手術也因為時間拉長、風險提高，因此醫師有縮短手術的時間壓力；成功與否在於心臟內、外科彼此合作無間。 王植賢表示，心衰竭的病人通常先以藥物治療，晚期心臟衰竭經評估則可用左心室輔助器或心臟移植治療。記者楊雅棠／攝影

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