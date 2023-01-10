車輛、司機不夠用 自用混凝土車最快3月可換營業用牌照

預拌混凝土製造業公司因自用混凝土攪拌車及司機不敷需求，常委託其他業者運送混凝土，但多數運送者未具有汽車運輸業資格，以自用混凝土攪拌車代為運送，並收取運費。交通部為協助業者合法轉型為汽車運輸業，今年12月31日前開放業者補辦汽車貨運業設立登記，原領自用混凝土攪拌車牌照可換領營業用牌照，最快今年3月發布。

交通部路政司表示，考量預拌混凝土製造業公司本身擁有的混凝土攪拌車及司機不敷需求，有委託非汽車運輸業業者運送混凝土情事，為協助運送業者合法轉型為汽車運輸業，增訂汽車運輸業審核細則，設定落日條款讓業者得補辦汽車貨運業設立登記，並得以原領自用混凝土攪拌車牌照，換領營業用牌照。

路政司指出，為協助專辦混凝土運送業務業者補辦汽車貨運業設立登記，規定車輛設備應具備全新混凝土攪拌車4輛以上，其餘經營財力及站、場設備要求，依現行汽車運輸業審核細則等汽車貨運業相關規定辦理；此類業者未來如欲比照一般汽車貨運業經營運送預拌混凝土以外營業項目時，須先行補足一般汽車貨運業申請籌設所需全新車輛數。

另外，路政司表示，目前暫定開放業者申請期限為今年12月31日，考量全新混凝土攪拌車購置需求增加且時間集中，市場供給能否滿足業者需求具有不確定性，公路主管機關可另行公告延長其應具備全新混凝土攪拌車期限。此案自公告次日起14日內開放陳述意見或洽詢，經法規委員會通過，目標最快今年3月發布實施。

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