春節車流高峰 南迴公路採「儲車水庫」和「慢進快出」
因應10天春節連假交通，公路總局今公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路北上屏東端丹路、南下台東端森永草埔隧道瓶頸路段設2處控制點，車流高峰採「儲車水庫」和「慢進快出」，並搭配號誌儀控管制車流避免回堵。
公路總局表示，2處控制點分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，延長幹道綠燈秒數。截流小水庫路段點，北上為屏東端丹路、新路、麻里巴橋；南下則為台東端新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心。
由於南迴公路屏東端草埔至丹路目前拓寬工程尚未完成，公路總局預估10天春節連假，勢必湧入大量車潮，避免瓶頸路段造成車流回堵，提前規畫南迴公路春節疏運計畫，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，在車流高峰期，可維持行車順暢。
公路總局強調，預估春節車流高峰期為1月19日至21日的返鄉潮；1月22至26日的出遊潮及1月27日至29日的返工潮。車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，
另1月20日中午12點起至29日零時止，金崙大橋北端路口除客運外，所有車輛禁止通行，一律由阡仔崙橋南下金崙大橋南端路口進出；此外，1月20日至29日上午7點至10點及下午4點至7點等兩時段，南下金崙至壽卡路段禁止砂石車通行。
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