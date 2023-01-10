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春節桃園南下返鄉替代道路看這裡 大眾運輸轉乘有優惠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
公路總局也將於19日深夜12時至29日晚間12時止，87條國道客運路線及48條台灣好行路線，有相關優惠。記者翁唯真／攝影
公路總局也將於19日深夜12時至29日晚間12時止，87條國道客運路線及48條台灣好行路線，有相關優惠。記者翁唯真／攝影

農曆春節10天連假即將在本月20日展開，公路總局第一養護工程處預估返鄉車潮在小年夜及除夕的車流量比較大，建議桃園南下返鄉的用路人可以在國道車多時選擇台61線做為替代道路；並評估春節3階段交通狀況，提供替代道路及國道客運、台灣好行等路線優惠。

19日晚間9時至29日晚間9時，台68線西行南寮匝道自禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下；台61線新港3街口這段時間封閉。

鳳鼻尾隧道北口的竹1路口將持續封閉到30日上午9時，預估在24、25日南下方向會有較大車流，一工處聘請義交於重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉；而台7線49至50公里大曼路段春節期間將暫時封閉。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於22至24日的0至12時止，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

高公局也預定24至26日中午12時至晚間12時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

一工處說，預估春節北部短程出遊的熱門時段是24至28日的中午11時至晚間7時，桃園台3線大溪老街、慈湖、北橫公路至角板山也是熱門景點恐有車潮，提醒民眾可改走桃56瑞仁路、桃60大鶯路替代及龍潭、三鶯交流道往南北。

公路總局也將於19日深夜12時至29日晚間12時止，87條國道客運路線提供平日票價優惠或原票價85折優惠，轉乘優惠則是國道客運、台鐵、高鐵後，使用電子票證轉成在地客運一段票或基本里程免費；台灣好行的48條路線使用電子票證或行動支付搭乘路線享有客運半價折扣優惠。

農曆春節連假即將在20日展開，公路總局第一養護工程處預估返鄉車潮在小年夜及除夕的車流量比較大，建議南下返鄉的用路人可以選擇台61線做為替代道路。記者翁唯真／攝影
農曆春節連假即將在20日展開，公路總局第一養護工程處預估返鄉車潮在小年夜及除夕的車流量比較大，建議南下返鄉的用路人可以選擇台61線做為替代道路。記者翁唯真／攝影

國道客運 春節

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