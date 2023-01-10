九旬老婦拐到腳就骨折 骨質疏鬆惹的禍
91歲游姓老婦有骨質疏鬆問題，在家行走時不小心拐到腳，左大腿疼痛不已，被送至急診就醫，確認為股骨頸脆弱性骨折，先由骨科安排手術，之後轉入復健病房進行復健科急性後期照護計畫，由物理治療師、營養師、護理師、個管師專業合作幫助老人家恢復行走功能，出院後也能回歸正常生活。
苗栗市大千綜合醫院骨科醫師羅浩儒表示，像游姓老婦一樣有骨質疏鬆的病人，如果不小心轉個身或扭了一下，都可能造成股骨頸骨折的問題發生，如果骨頭沒有移位嚴重，只是有裂或卡住的情況，可以用很小的傷口打三根螺釘進去固定，幫助病人較快恢復。
物理治療師梁詩玄協助老人家進行復健科急性後期照護計畫（PAC），她表示，復健治療的過程會教導病人做床邊活動與正確的轉位技巧，並使用助行器練習站立與行走，加上每天的徒手及儀器治療，可減緩病人疼痛與關節活動度不足的問題，在完善治療與訓練下，病患可自行使用助行器，出院後也順利銜接後續日常生活功能。
羅浩儒表示，據調查女性發生骨質疏鬆合併股骨骨折的機率是男性2倍以上，由於婦女停經後，骨質密度會快速下滑，因此建議停經婦女每年要追蹤一次骨質密度，並且補充鈣片、適當日照、保持運動習慣等方式來預防骨質疏鬆。如果骨質疏鬆狀況惡化，可配合醫師接受治療，確保骨質密度控制良好。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言