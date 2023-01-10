新北抽查195件春節應景食品 9件不合格挨罰

春節將至，新北市衛生局抽驗195件市售春節應景食品，其中9件不合格，已命其下架回收，並依食品安全衛生管理法開罰或移請所轄衛生局追辦。新北衛生局說，為讓民眾簡易判斷食品安全性，各區衛生所將發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑。

新北衛生局副局長許朝程說，每年春節衛生局皆針對應景食品進行抽驗，包含生鮮蔬果、生鮮禽畜水產品、花生製品、色澤鮮艷節慶食品、澱粉類製品、蝦仁、糖果零食、休閒食品、禽畜加工食品、糖漬鹽漬果實類食品、醃製蔬菜、水產加工品、脫水食品及冷凍食品等。

許朝程說，過去2年連續抽驗竹笙及巴西蘑菇等食品，曾檢出重金屬不符規定，便將產品列為高風險食品並成立專案加強抽驗，今年已未見違規。不過今年驗出9件違規食品，其中白花椰菜、茴香，檢出農藥殘留不符規定，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依法處分6萬元以上至2億元以下罰鍰。

另外，酸菜、蘿蔔糕、豬肉絲、方角香魚片、眼球造型軟糖及烤魷條，檢出違反食品添加物使用範圍及限量標準，已違反食品安全衛生管理法第18條規定，依法處分3萬元以上至300萬元以下罰鍰，並已依法開罰或移由各所轄衛生局依法處辦。

許朝程指出，此次檢出農藥違規超出殘留容許量標準的殺菌劑為「福多寧（Flutolanil） 」、殺蟲劑為「亞滅培（Acetamiprid）及速殺氟（Sulfoxaflor）」，對哺乳類動物毒性很低，在人體內可快速排除。另檢出違規食品添加物有防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」及漂白劑「二氧化硫」不符規定，防腐劑過量會刺激腸胃道造成腸胃不適等症狀，二氧化硫食入過量除會造成腸胃不適外，更會引發氣喘病患者產生不同程度的過敏反應，如哮喘與呼吸困難等症狀。

衛生局簡任技正劉君豪提醒，民眾可選擇有政府輔導的標章產品，並於食用前確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮、去殼等處理，避免表皮殘留農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，有效避免食入殘留農藥，以確保食用安全。