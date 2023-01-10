「兔」來運轉慶團圓 高雄旅遊網設年菜專區服務市民

迎接農曆春節到來，高雄市多家飯店及餐廳都有推圍爐年菜。高雄市觀光局指出，各餐廳菜色各有特色，有中式、日式、港式、泰式、素食、鍋類等多元選擇，觀光局收集知名飯店及餐廳的精緻年菜資訊，已在高雄旅遊網設置「高雄年菜專區」，歡迎市民朋友多利用。

寒軒飯店推6人團圓饗宴，新春富貴拼盤、和風時蔬大蝦等六菜一湯，售價7888元，另送烤年糕。福華飯店珍珠坊主打廣東式年菜，花膠養生燉全雞、金蒜銀絲蒸大蝦、花菇牙白九孔鮑等，每桌6888元起。水京棧國際酒店「金兔送福」6人份年菜，售價7800元，菜色包括烏魚子五福錦繡盤、龍蝦鮑魚鑲米糕、紅燒台式魚翅羹、古法三絲蒸龍虎斑、筍乾扣元寶、秘制老滷黑羽土雞。

此外，翰品酒店最受歡迎的招牌烤鴨超值價999元。福容飯店則推「港都福容團圓外帶年菜組」，包含五款海陸前菜、金蒜鮮露蒸石斑、一品鮑魚佛跳牆及澎湖酸菜石鮔排骨鍋等，售價9999元。

先前榮獲觀光局大港吃鍋共鍋組鍋王的冬鄉小廚也推出「鍋王酸菜白肉鍋超值10件組」包括酸白菜冷凍鍋底包、台灣帶皮五花豬、手工墨魚丸、手工香芋丸、花枝漿等售價2500元，

觀光局長高閔琳表示，圍爐吃團圓飯是守歲過年傳統，高雄各家飯店及餐廳有各式豐富的年菜組合，除除夕圍爐外，過年走春也不忘了高雄有多處景點可選擇，蓮池潭賞燈、美濃花海首度營造花海迷宮、六龜寶來及不老地區可泡湯兼賞梅花、茂林紫蝶幽谷賞蝶等景點都值得推薦。

「年菜專區」（網址： https://khh.travel/zh-tw/event/news/4840 ），只要動動手指或一通電話，豐富年菜不用愁。 翰品飯店招牌烤鴨。圖／高市觀光局提供 上官木桶鍋「瑞兔生風外帶餐」。圖／高市觀光局提供 高雄旅遊網設「年菜專區」，上有連結網站，方便消費者訂購年菜。記者徐白櫻／翻攝

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