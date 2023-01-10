全國第一家！秀傳醫療體系通過德國萊因醫療服務品質驗證

現代醫療講求以人為本，秀傳醫療體系彰化秀傳與彰濱秀傳醫院近日在國際認證機關各項專業考核，加上「神秘客」突檢，通過德國萊因TÜV SQS醫療服務品質管理系統驗證，成為全台第一家通過新版驗證的醫院，院方士氣大振，也代表朝醫學中心目標又邁進一大步。

「德國萊茵TUV-SQSS醫療服務品質管理系統驗證」是世界知名的全球性國際驗證機構，許多國際品牌都以取得此項認證，作為是否具備優良服務品質的指標，業務涵蓋32個領域，包括汽車銷售與售後服務、醫療、零售、觀光旅遊等服務產業的品質提升。

秀傳醫瞭體系營運長陳秀珠表示，TÜV於2019年推出最新的醫療機構服務品質管理標準(即TÜV-SQS Healthcare)，為所有醫療機構提供一套關注民眾醫療服務體驗的服務品質標準，推動提升醫療服務品質，秀傳2021年3月開始為驗證做準備，因疫情關係，評核作業延遲，但仍然持續改善硬體環境設施，加強管理、改善服務流程及增加便民服務設施。

德國萊因公司去年12月到1月期間派出神秘客到醫院秘密稽查，1月初行第二階段現場醫療服務品質查核，陳秀珠指出，評核委員從患者的角度考察醫院的服務流程，包括預約諮詢、掛號批價、門診急診、檢驗與檢查、藥事服務、病房服務等就醫流程；現場審核內容包含公司治理與管理、臨床科室走訪、醫院品質安全管理相關委員會運作、不良事件及醫療事故的後續管理等進行審查。

秀傳醫療體系總裁黃明和說，秀傳醫療體系在地服務50年，為了提升管理和服務品質，落實以病人為中心，貫徹願景「成為亞洲的梅約醫學中心」，建立「鄉下好醫院」的體系，讓偏遠地區也能享有大都會醫療品質的禮遇，所以引進德國萊因TÜV SQS-Healthcare驗證，提供更完美的醫療和服務。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛也指出，這次醫療服務品質驗證先從彰化及彰濱兩院區開始做，全體員工一起行動起來，讓醫療服務品質日常管理有序展開和持續提升的目的，為前病人和家屬提供更專業、更高品質的就醫體驗。 秀傳醫療體系彰化秀傳與彰濱秀傳醫院近日在國際認證機關各項專業考核，加上「神秘客」突檢，通過德國萊因TÜV SQS醫療服務品質管理系統驗證。圖／秀傳醫院提供 德國萊因公司派出神秘客到彰化秀傳與彰濱秀傳醫院審查，最終通過德國萊因TÜV SQS-Healthcare

醫療服務品質管理系統驗證。圖／秀傳醫院提供 彰化秀傳與彰濱秀傳醫院通過德國萊因TÜV SQS-Healthcare醫療服務品質管理系統驗證。圖／秀傳醫院提供

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