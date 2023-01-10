竹科引進YouBike2.0電輔車 新竹縣市租借都能通

新竹地區最近在街頭開始出現YouBike2.0電輔車，提供3段變速上下坡更省力，原來這些車輛由新竹科學園區管理局建置，因新竹市、新竹縣政府去年都陸續建置YouBike2.0系統，電輔車也能在新竹縣市布設的站點借還，前2小時內騎每30分鐘收費20元。

新竹科學園區管理局指出，原本YouBike1.0合約已在去年底到期，考量園區丘陵地居多，園區從業人員騎YouBike爬坡難免吃力，因此新的合約除了改成YouBike2.0系統與新竹縣市接軌，也特別增設YouBike2.0電輔車，方便民眾騎乘也更省力。

竹科管理局引進YouBike2.0電輔車，第一階段在本月8日建置15站，將既有場站1.0系統升級為2.0系統，6月底前會再加密增設24站，總站點將來到39站。YouBike2.0將會有125輛、YouBike2.0電輔車加倍將有250輛，總共375輛。

科管局也說明，目前已經有167輛YouBike2.0電輔車到位，因園區從業人員生活圈位在新竹縣市，加上2.0系統已經可跟新竹縣市現有的系統互通，YouBike2.0電輔車當然可以騎出園區到縣市站點，但會要求廠商優先將YouBike2.0電輔車調度回園區，以利園區上班族使用。

YouBike2.0電輔車租借費率比1.0、2.0車輛稍高，前2小時內每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，未滿30分鐘以30分鐘計算，新竹縣市與竹科收費一致。電力由太陽能板供電，滿電時平路最多可騎乘80公里，時速超過25公里時則停止電力輔助，即便沒電力輔助，仍可正常騎乘與還車。