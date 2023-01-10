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太扯！吃雞排也要財富自由 網抱怨派克雞排「漲到95元」

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，看到派克雞排竟然漲到95元，感覺太扯了。 圖擷自PTT
有一名網友表示，看到派克雞排竟然漲到95元，感覺太扯了。 圖擷自PTT

升息循環通貨膨脹惡化，民生物價上漲薪水卻沒有漲，讓許多民眾的生活都苦不堪言。有一名網友發文表示，晚上突然想吃派克雞排，看到現在一塊雞排竟然漲到95元，感覺太扯了，引發網友共鳴。

日前有一名網友在PTT上以「派克雞排漲到95會不會太扯了？」為題發文，原PO抱怨晚上突然想吃派克雞排，結果看到這價錢，蛤…派克雞排要95元？記得去年才80、75元吧，突然漲到95元到底是有什麼問題啦！派克雞排漲到95會不會太扯了？

這篇文章迅速引起熱烈討論，紛紛留言「宰肥羊啊」、「太扯了吧」、「好猛！之前不是80」、「又漲15囉，最近真的慘」、「漲成這樣太誇張了吧」、「貴爆」、「別人請我就吃，沒有請吃不起」、「我覺得台灣價值又提高了」、「笑死！吃雞排也是財富自由」。

很多網友看了深表同感「靠…超久沒吃居然漲成這樣」、「好貴！我大學時候好像65」、「還不如吃雞排便當」、「最早3Q開始賣的時候，1片35」、「我大學吃60，已經回不去了」、「我記得我剛開始吃派克一片好像40還是45」、「好懷念高中時一塊45還50的雞排」。

不過，也有不少網友表示「窮就別吃」、「貴不是問題，問題是你沒錢」、「『貴』從來不是產品的缺點，那是你的缺點」、「為了健康好，雞排少吃」、「還好已經戒了」、「可以改吃銀絲卷」、「20年來經濟最好，吃不起是你的問題」、「20年來經濟最好，是你不夠努力」、「不爽不要吃，不吃又不爽」、「不過派克雞排真的好吃」。

雞排 PTT 薪水

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