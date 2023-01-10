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高鐵加開40班「大學生5折」返校列車 1月12日開放售票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司2月9日至2月18日每天再加碼提供南下、北上各二班，共40班次「大學生開學返校5折優惠列車」。本報資料照
台灣高鐵公司2月9日至2月18日每天再加碼提供南下、北上各二班，共40班次「大學生開學返校5折優惠列車」。本報資料照

台灣高鐵公司因應各大專院校開學返校需求，除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次，2月9日至2月18日每天再加碼提供南下、北上各2班，共40班次「大學生開學返校5折優惠列車」，1月12日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元購票管道，「大學生優惠」各車次車票除可透過高鐵網路訂票系統預訂，也可使用T Express行動購票App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口完成訂位、付款、取票，乘車時需攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」）以備查驗。

台灣高鐵公司指出，大學生開學返校5折優惠列車包括，2月9日至2月18日南下上午10點817車次、晚間8點857車次；北上上午10點25分818車次、晚間8點25分858車次。另外，根據政府最新防疫指引，搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴。

高鐵 大學生 返校

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