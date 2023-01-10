影／D奶辣妹尾牙場熱舞 正面照曝光眾人嚇傻：原來是她！

歲末年終有不少公司會舉辦尾牙犒賞員工，有些公司還會邀請㙯人來炒熱氣氛。日前有一名網友上傳一段影音，有某間公司在辦尾牙時，請了一位身材曼妙的D奶辣妹來表演熱舞，沒想到當她拿下面具之後，眾人都哭笑不得，引發網友熱議。

有一名網友在推特(Twitter)上貼出一段影音並發文表示，「這尾牙，是不是要逼退員工？」，在30秒的影音中，可見一位身材姣好的D奶辣妹，手拿著一個獅頭面具，穿著清涼比基尼正在桌間中穿梭熱舞，畫面看起來現場氣氛熱絡，舞者非常養眼。

但是，當這位辣妹舞者取下面具之後，大家發現原來是網紅「法拉利姐」張婷婷，這巨大的反差讓在場觀賞的員工哭笑不得，瞬間笑容僵掉。原PO無奈表示「這是不是要逼退員工？」

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言吐嘈「尾牙吃的全吐出來了」、「表演應該是免費的吧？」、「這個是男人吧？」、「可能公司是開債務重組公司」、「姐姐，想要把這份夢幻工作交給高嘉瑜接棒嗎？」

但也有人留言表示「身材不錯」、「糟了，是心動的感覺」、「這個是台灣獨有，東南亞沒有」、「聯想起韋爵泡妞的虎頭帽了」、「台灣幾十年來都這樣，以前搭棚子的婚宴流水席就有，穿長袍上空在飯桌穿梭唱歌，賣房子也有工地秀，熱鬧。請人妖就真沒見過」。

這尾牙 是不是要 逼退員工？ pic.twitter.com/VREqYe3aSx — Otto Huang  (@OttoHuang120) 2023年1月7日

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