大陸高喊疫情高峰已過 專家：不可能至少要這時間之後

中國大陸的疫情已經過了高峰？大陸國家衛健委對外稱，很多省分的疫情已經開始走下坡、高峰已過，河南省官員也對外表示，有9成省民都確染，已經挺過疫情高峰，但外界的想法卻不同。

成大臨床醫學所特聘教授謝奇璋表示，「病毒是不可能這樣發展的」，一般預估大陸的疫情高峰會在4月達到，之後才會慢慢下去，「真正的地獄還沒有來」；奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也認為，「9成的數字是地方官員隨便喊的嗎？」難以置信。

小兒免疫專家謝奇璋表示，大陸從原來的清零到全面開放，時間太短，沒有做好準備，造成染疫人數爆增，醫療完全無法負擔，如果大家目前感受到醫療的崩潰，但從現在起到未來的4月，還會有更多人死亡，「不是唱衰，而是醫療噩夢」，大陸民眾在欠缺醫療下，真的有機會感受到人間地獄。

陳志金也在臉書上表示，河南官員的說法讓人很難相信，以歐洲一向佛系防疫來說，經過3年的傳播，目前各國全國人口的感染比率大約是5到6成，台灣則是38%，新加坡是37%，雖然各國的感染率隨著開放，可能是被低估的，但是河南不可能在這麼短的時間內就達到全人口9成染疫。

陳志金並開玩笑說，「病毒在這個國家果然聽話，說清零，它就不敢傳播，說開放，它就挨家挨戶傳開了，果然收放自如，真的令人困惑，即使疫苗的防護力很低，也很難想像」。

根據大陸媒體報導，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，很多的省分都已經達到疫情高峰，甚至有些出現下降趨勢。而河南官員也開記者會宣布，截至1月6日，河南全省新冠病毒感染率為89%，研判河南已順利渡過疫情高峰，從發熱門診數據來看，河南在去年底12月19日就診人數達到高峰後，就持續下降。

謝奇璋表示，病毒的傳播是有跡可循的，特別是大陸面積大，散播需要一定的時間，特別是經過農曆年節，病毒慢慢從城市擴散到鄉村，依照各國目前的估計，大陸疫情大約要到4月才會達到高峰，到下半年才會慢慢結束。

他表示，大陸的疫苗是武漢株，同時是利用死的病毒製成，保護力低，但即使如此，病毒還是不可能快速傳播，在短時間內就達到高峰，官方目前這樣的說法，讓全球的專家都難以置信，可能是故意這麼說，以安撫人心、並讓國際放心，但實際上是不可能的。

而如果大陸真的因為疫苗效果差，在這一波的疫情下達到9成以上人民感染，是否會形成有效的群體保護，以延遲下一波疫情的來臨？

謝奇璋表示，如果真的在短時間裡同一種病毒同時感染成的人口，雖必然會造成醫療崩潰而出現大量死傷，但在學理上來說確實有可能因為疾病傳播時間短，突變機會減少而降低產生免疫逃脫變異株的機會。但中國大陸地域大人口多，從都市到鄉村地區的傳播過程中，因為醫療衛生資源不同，仍有很高的可能性會出現變種病毒。各國只能祈禱變種病毒的毒性不要太強，免得再造成下一波的嚴重疫情。

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