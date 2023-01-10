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男大生吞5顆壯陽藥「金槍不倒」 與女友激戰3小時下場GG了

香港01／ 撰文/布萊恩
一名男大學生與朋友喝酒玩遊戲，更用壯陽藥做賭注，結果男大生慘敗共吞下約5顆壯陽藥，之後與女朋友「愛愛」時「金槍不倒」持續3小時無法消退。示意圖／ingimage
一名男大學生與朋友喝酒玩遊戲，更用壯陽藥做賭注，結果男大生慘敗共吞下約5顆壯陽藥，之後與女朋友「愛愛」時「金槍不倒」持續3小時無法消退。示意圖／ingimage

玩遊戲也要注意分寸！有台灣男大學生與朋友喝酒玩遊戲，更用壯陽藥做賭注，結果男大生慘敗共吞下約5顆壯陽藥，之後與女朋友「愛愛」時「金槍不倒」持續3小時無法消退，讓他崩潰求診，更留下心理陰影。醫生指出，若陰莖異常勃起就要看急症放血，嚴重更可能要做手術，或變成「性無能」，警告不要「亂玩」。

泌尿科醫生邱鴻傑於節目《醫師好辣》分享病例，有男大生與朋友玩遊戲，以壯陽藥當賭注，每經過一輪就加一顆，結果男大生慘敗，共吞下4、5顆壯陽藥，「已經超過治療劑量很多了」。

邱醫生表示，由於吃下壯陽藥後要有性刺激才會有反應，當時男大生還嗆其他人說「我也沒有怎麼樣啊」，但回家受到女朋友性刺激後，男大生就崩潰後悔了，因為其陽具勃起3小時仍然「硬綁綁不會消」，「確實，第一個小時讓他表現跟AV男優一樣的神勇，可是到第3個小時就開心不起來了」。

邱醫生指出，如果男生陰莖勃起4個小時還不會消退，就是「異常勃起」，必須求醫「放血」直到整根軟掉為止，「血液抽出來是黑色的，因為它是缺氧，血都困在裡面出不來」；如果放血仍不消退，就要做手術，惟手術完成後「可能是他人生中最後一次的勃起」，即或會變成「性無能」。

幸運的是，該男大生持續勃起3小時後終於「消退」，但已產生心理創傷，之後每次與女朋友「愛愛」都會想起這事情，於是向邱醫生求診，而邱醫生警告「真的不要亂玩」。

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