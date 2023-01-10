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今各地留意局部降雨 下周大陸冷氣團來襲時間曝

今各地留意局部降雨 下周大陸冷氣團來襲時間曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今(10日)東北風略增強，北部、東半部有局部短暫雨機率，中部及南部山區有零星少量飄雨機率。本報資料照
今(10日)東北風略增強，北部、東半部有局部短暫雨機率，中部及南部山區有零星少量飄雨機率。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(10日)東北風略增強，北部、東半部有局部短暫雨機率，中部及南部山區有零星少量飄雨機率。北台氣溫微降。明(11)日氣溫漸升，西晴、東偶局部短暫雨，下周一起受「大陸冷氣團」影響機率高，且接近「強烈大陸冷氣團」門檻，仍需觀察。

吳德榮表示，今晨台灣上空有從華南移入的雲層通過，海峽南部還有雲層移入，海峽南部的雲層無降水回波，中部以北局部降雨。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(新北石門區)15.7度、中部(嘉義東區)16.0度、南部(高雄田寮區)15.8度、東部(花蓮壽豐鄉)16.2度。

吳德榮指出，根據最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北風略增強，華南有雲層移入，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中部及南部山區有零星少量飄雨的機率。北台氣溫微降，中南部白天舒適、早晚涼。各地區平地氣溫為北部16至21度、中部16至25度、南部16至28度、東部16至25度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明(11)日季風減弱，氣溫漸升，西晴、東偶局部短暫雨。周四至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱(周五、六，北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上)、早晚涼，為「暖陽如春」、易起霧的天氣型態。

他指出，根據最新模式模擬顯示，下周(15)日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至周三(16至18日)受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，以「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的機率較高，但很接近「強烈大陸冷氣團」門檻(台北氣象站12度)，應續觀察。至於「春節假期」由於長達10天，期間必有冷、暖變化。

冷氣團 吳德榮 東北風

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