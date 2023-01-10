獨／全台將陷「隱形菸害」！加熱菸「假納管真開放」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「菸害防制法」修正草案今將進行第五次協商，據了解，針對加熱菸載具問題，衛福部國健署依舊不讓步，將「載具3納管4放水」版本，看似管理實際卻替菸商開後門。圖／聯合報系資料照片
「菸害防制法」修正草案今將進行第五次協商，據了解，針對加熱菸載具問題，衛福部國健署依舊不讓步，將「載具3納管4放水」版本，看似管理實際卻替菸商開後門。圖／聯合報系資料照片

現代版鴉片戰爭將重現！「菸害防制法」修正草案今上午將於立法院衛環委員會進行第5次協商，其中7項爭議最大的條文皆攸關「加熱菸載具」是否納管，朝野立委原擬出共識應將載具納管，但衛福部國健署上周態度丕變，更傳出背後有來自美方壓力，要求本會期得讓加熱菸在台合法化。據指出，國健署今協商中將端出「載具3納管4放水」版本，未來全台民眾都可在網購、開放式貨架、自動販賣機買加熱菸載具。

據消息指出，國健署將提出載具「3納管」條文，包含第7條、第12條、第17條，意指未來加熱菸及載具，都需經過名為「健康風險評估」的審查過程；加熱菸及載具不可透過電視、網路、看板、採訪報導或演唱會、演講等活動促銷或宣傳；不得免費供應加熱菸或載具給未滿20歲者。不過，可以免費供應及贈送給21歲以上年輕人。

另，載具「4放水」條文則有第8條、第9條、第13條、第14條，意謂民眾可以不分年齡，透過郵購、網購、開放式貨架購買載具；載具包裝盒不必有警示圖文，可以設計宛如iPhone等時尚、新潮風格來販售；廠商可以宣稱載具低危害、無害，於營業場所中可以為了促銷、營利目的而免費贈送、供應載具。

衛環委員會召委林為洲日前比喻，加熱菸（菸體）和載具如同「槍與子彈」，兩者組合燃燒產生尼古丁、上百種物質，讓民眾吸進肺裡，但衛福部卻漠視不管，此外，國際菸商都將菸體和載具以「不同品牌」分開販售，若不列管載具只管菸體，市面上將充斥各類載具。

過去吸菸者因全身臭、烏煙瘴氣讓人印象差，但菸商將加熱菸變為「潮流」，誤導年輕族。台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然日前表示，現在有錢人家小孩抽電子煙、加熱菸，誤以為是時髦、流行或時尚，吸菸的形象正在改變，相較傳統煙草一次要抽完一根，身上容易留煙味，電子煙、加熱菸每次可以「抽1、2口」，無臭無味容易藏，老師根本抓不到，校園內現更充斥「小菸商」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前指出，大型跨國菸草公司每年在台灣有1700億營業額，菸商推動新型菸品，是擴大尼古丁成癮市場，賺取更多利潤，讓下一代繼續尼古丁成癮，未來紙菸衰退，恐怕會有半數近千億市場由加熱菸吃下，還會吸引更多第一次抽菸、原抽電子煙轉換加熱菸的族群，龐大商機無法想像。

今日全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟號召170個家長、教育、醫事、社福、健康促進團體組成的「台灣拒菸聯盟」代表們，將齊聚立法院外，懇求衛福部國健署依世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）決議，將「加熱菸載具依照菸品管理」以及「禁止所有所有加味菸品」、「菸盒印製85%警示圖文」、「健康風險評估改名為菸品上市前審查」進行修法。

國健署 衛福部 立法院

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