「企業促進文化發展」納入永續發展 估明年贊助達80億

為促進企業支持文化發展，文化部與金融監督管理委員會、台灣證券交易所協調，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。自今年第10屆公司治理評鑑起，上市櫃公司投入資源支持國內文化發展，並於企業永續發展報告書中揭露相關內容，即可於評鑑中得分。文化部長李永得表示，預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達80億元。

文化部2019年與金管會協調，將「促進文化發展」納入當時「上市上櫃公司企業社責任實務守則」的「維護社會公益」實踐範疇。文化部表示，此次在2023公司治理評鑑的永續發展構面，具體新增「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。同時修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將「企業宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展」明確納入「維護社會公益」範疇，提供企業贊助藝文事業明確規範指引及鼓勵，有助於帶動更多企業落實文化永續。

李永得表示，支持藝文納入永續發展指標是歷史上重要的一步。2021年共有602家企業揭露永續報告書，其中358家投入文化相關支持，再經參考文馨獎數據，總計2021年企業投入文化產業規模約達20億元。

以此推估，今年加計20億資本額以上需強制申報的企業數，投入支持文化產業金額保守估計將增30億元，至2024年將達80億元規模。李永得表示，文化部將持續推動「文化創意產業發展法」修法，包含規劃再放寬營利事業捐贈認列費用上限，以及增訂個人及營利事業投資抵減規定等，相信文化產業的活水將持續擴大。

促成支持藝文納入評鑑指標的國家表演藝術中心董事長高志尚表示，企業在白天裡用的是理性的左腦，為了維持健康及身心平衡，期待這次最大的突破是「讓大家感性的右腦動起來」。金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍指出，金管會一直以來不遺餘力的推廣企業實踐ESG，希望落實公司治理及永續發展，成為企業的DNA。此次文化部提案在公司治理評鑑納入支持文化發展的指標，對金管會來說雖是小小的一步，沒想到卻是對藝文界很大的突破，期待對藝術文化界帶來幫助。

智榮基金會董事長施振榮也呼應應活化企業員工的右腦之說，期許除了供應端以外，也應加強消費端思考，建議企業福委會可朝規劃發放藝文禮券取代過往發現金、商品禮券的方式，擴大消費端規模，亦能促使藝文界提升競爭力，爭取新的消費市場。

商品推薦