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鬼太郎展 寒假放電首選

聯合報／ 本報訊
鬼太郎展場實景圖。圖／聯合數位文創提供
鬼太郎展場實景圖。圖／聯合數位文創提供

寒假將至，北部家長不用擔心長假沒地方帶小孩放電。今年適逢鬼太郎作者水木茂冥誕一百周年，日本水木工作室將全新的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展搬來台灣，海外首站選在台北華山盛大展出，除了高度還原日本百妖出沒的經典場景，更利用許多燈光、音效以及互動裝置，營造妖氣滿滿的沉浸式展區。

本次鬼太郎展覽也和「WINWIN打包勝利教育機構合作」，邀五十位小朋友造訪特展。

●「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」即日起至今年四月五日在華山文創園區展出。購票請上udn售票網 https://reurl.cc/VRxlrb 客服專線請洽02-26491689。

日本 寒假 文創

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