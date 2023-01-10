聽新聞
test
0:00 / 0:00
鬼太郎展 寒假放電首選
寒假將至，北部家長不用擔心長假沒地方帶小孩放電。今年適逢鬼太郎作者水木茂冥誕一百周年，日本水木工作室將全新的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展搬來台灣，海外首站選在台北華山盛大展出，除了高度還原日本百妖出沒的經典場景，更利用許多燈光、音效以及互動裝置，營造妖氣滿滿的沉浸式展區。
本次鬼太郎展覽也和「WINWIN打包勝利教育機構合作」，邀五十位小朋友造訪特展。
●「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」即日起至今年四月五日在華山文創園區展出。購票請上udn售票網 https://reurl.cc/VRxlrb 客服專線請洽02-26491689。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言