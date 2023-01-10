促進文化發展 納入企業永續指標

為促進企業支持文化發展，文化部與金管會、證交所協調，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。文化部長李永得預估，二○二四年企業贊助支持國內藝文發展規模將達八十億元。

大力促成支持藝文納入評鑑指標的國家表演藝術中心董事長高志尚說，企業在白天用的是理性的左腦，為了維持健康及身心平衡，期待這次最大的突破是「讓大家感性的右腦動起來」。

文化部二○一九年與金管會協調，將「促進文化發展」納入當時「上市上櫃公司企業社責任實務守則」的「維護社會公益」實踐範疇。文化部說，此次在二○二三公司治理評鑑的永續發展構面，具體新增「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。

同時修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將「企業宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展」明確納入「維護社會公益」範疇。

李永得說，支持藝文納入永續發展指標是歷史重要一步。二○二一年共有六○二家企業揭露永續報告書，其中三五八家投入文化相關支持，再經參考文馨獎數據，總計二○二一年企業投入文化產業規模約達廿億元。推估今年加計廿億資本額以上需強制申報的企業數後，投入支持金額保守估計將增卅億元，至二○二四年將達八十億元。

李永得說，文化部亦將持續推動「文化創意產業發展法」修法，包含規畫再放寬營利事業捐贈認列費用上限，以及增訂個人及營利事業投資抵減規定等。

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