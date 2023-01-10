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今起轉涼 低溫17度

聯合報／ 記者彭宣雅胡瑞玲／台北報導
近日境外汙染物影響全台，昨大台北懸浮微粒濃度升高，空氣品質變差，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影
近日境外汙染物影響全台，昨大台北懸浮微粒濃度升高，空氣品質變差，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影

氣象局預報員王君賢表示，受華南雲雨區東移，以及東北季風增強影響，各地雲量偏多，今天北部、東半部易出現短暫雨，中南部有零星降雨；氣溫也會下降，特別是北部、東北部會轉涼，低溫約十七度。周四天氣會回暖，但下周日起氣溫會驟降，且會「冷到有感」。

氣象達人彭啟明說，下周日會有強烈冷空氣逐步南下，估將持續到下周二、三，且強度不容小覷，甚至不排除挑戰寒流等級。

至於中南部空品已連兩日出現「紅害」，環保署說，今東北季風增強、風向改變後，中部以北空品可望改善，但雲嘉南高屏恐仍有紅害機會，但不會像昨天從早到下午都亮紅燈。

紅害 東北季風

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