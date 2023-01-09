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地牛翻身！花蓮今晚發生規模4.7地震 居民嚇壞：突然震一下
花蓮縣今天晚間7點31分，發生規模4.7地震，震央位於卓溪鄉，地震深度僅15.4公里，最大震度4級。由於震央位於偏遠地區，市區幾乎沒有感覺，目前暫無災情傳出。
中央氣象局表示，這起地震震央位在北緯23.36度、東經121.3度，相對位置為花蓮縣府南南西方76.8公里，地處花蓮卓溪鄉。地震深度15.4公里、芮氏規模4.7。
各地震度花蓮4級、台東3級、南投3級、嘉義縣2級、高雄1級、雲林1級、嘉義市1級、台中1級、彰化1級、台南1級。
距離震央附近的居民說「突然震一下」，因為今晚發生的地震，正好在花蓮南區鄉鎮，有民眾聯想起去年918地震，仍心有餘悸，幸好沒有發生傷亡。
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