地牛翻身！花蓮今晚發生規模4.7地震 居民嚇壞：突然震一下

和朋友一起玩鬧很開心，但有時候如果玩過頭，恐怕會導致意外發生。外科醫師林惠鈺表示，先前值班時有大學生跑來掛急診，因為手臂上竟然出現10X10公分的炸裂傷，連肌腱和血管都受損了，而原因曝光後更令她傻眼。

2023-01-09 17:26