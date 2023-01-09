快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

小甜甜遭爆「坐月子時就想離婚」 怒曝老公領走10萬生育津貼

南市正副議長賄選案情擴大 「關鍵人物」楊志強羈押禁見

境外空汙造成台北天空灰濛濛

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
近日境外汙染物造成西半部空氣品質變差，台北天空的能見度也受影響，遠眺101大樓，在霧霾中若隱若現。記者侯永全／攝影
近日境外汙染物造成西半部空氣品質變差，台北天空的能見度也受影響，遠眺101大樓，在霧霾中若隱若現。記者侯永全／攝影

華南雲雨區東移，台灣北部、東半部及中南部山區，會出現局部短暫雨。而近日境外汙染物影響全台，位於背風側的西半部，因擴散條件差，雲嘉南及高屏地區空品達紅色警戒，中北部地區為橘色提醒等級，敏感族群建議減少戶外活動。

周二、周三東北季風稍增強，日夜溫差大，北部、東半部雲量增多，有局部短暫降雨機率；北部氣溫17至22度，中南部18至24度，東部18至23度。周四起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周五、周六北部高溫達26度左右，中南部上看28度。不過下周日起冷起團南下，中部以北低溫將下探至14度左右，南部及花東地區低溫也僅16至18度，冷空氣感受明顯。

近日隨東北風南下的境外汙染物，造成全台空氣品質變差，尤其對西半部影響頗大，不過明天隨著東北季風稍增強，灰濛濛的天空將有所改善。

隨東北風南下的境外汙染物影響全台，今天大台北懸浮微粒濃度升高，空氣品質也變差，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影
隨東北風南下的境外汙染物影響全台，今天大台北懸浮微粒濃度升高，空氣品質也變差，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

背風擴散條件差 中部以南17測站空氣品質亮紅燈

台中霧茫茫達「橘色提醒」 敏感族群外出要戴口罩

影／彰化空品不佳又發生雜草火警 一旁喜宴賓客灰頭土臉驚逃

相關新聞

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。多次訪問四川飯館老闆楊樹芝的韓戰研究專家常成在臉書表示...

國2甲「天空斷橋」今通車了 蘇貞昌：再延長 加一條

國道2號延伸台61線的國2甲工程，因居民抗爭延宕多年，在大園交流道形成「天空斷橋」，經桃市府與交通部協商分2階段施工，優...

全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

環保署空氣品質監測網統計，雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區等19測站均亮起對所有族群不健康的「紅色警示」，截自早上11時...

愛愛就頭痛？！醫師：有可能是致命的前兆別輕忽

愛愛就頭痛！台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲的頭痛門診，最近遇到患者面對醫師詢問病情時，欲言又止、不好意思開口，追問下...

地方怒「政府又搶錢」台東東海岸公路要設區間測速

台東縣警局預計今年4月後，啟用台11線海岸公路126.8至130.8公里就區間測速，限速50、4公里限制288秒，地方怒...

網販售「合利他命」假藥 刑法得處1億元10年有期徒刑

台灣民眾素來相當喜愛日本藥廠產製的藥品，近期國門開放，出國買藥更是必排行程。不過，網路上傳出熱門藥品「合利他命」有不肖人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。