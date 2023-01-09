境外空汙造成台北天空灰濛濛
華南雲雨區東移，台灣北部、東半部及中南部山區，會出現局部短暫雨。而近日境外汙染物影響全台，位於背風側的西半部，因擴散條件差，雲嘉南及高屏地區空品達紅色警戒，中北部地區為橘色提醒等級，敏感族群建議減少戶外活動。
周二、周三東北季風稍增強，日夜溫差大，北部、東半部雲量增多，有局部短暫降雨機率；北部氣溫17至22度，中南部18至24度，東部18至23度。周四起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周五、周六北部高溫達26度左右，中南部上看28度。不過下周日起冷起團南下，中部以北低溫將下探至14度左右，南部及花東地區低溫也僅16至18度，冷空氣感受明顯。
近日隨東北風南下的境外汙染物，造成全台空氣品質變差，尤其對西半部影響頗大，不過明天隨著東北季風稍增強，灰濛濛的天空將有所改善。
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