網販售「合利他命」假藥 刑法得處1億元10年有期徒刑

台灣民眾素來相當喜愛日本藥廠產製的藥品，近期國門開放，出國買藥更是必排行程。不過，網路上傳出熱門藥品「合利他命」有不肖人士在販售假藥。合利他命藥品股份有限公司今聲明，合利他命僅在「實體通路」上販售。食藥署也提醒，若藥品從國外寄入台灣，民眾也有觸犯刑罰的疑慮，最高可罰款1億元罰金。

合利他命藥品公司今發布新聞稿聲明，合利他命系列產品，在台灣屬於醫師、藥師、藥劑生指示用藥，依藥事相關法令規定，僅能於具有藥品販售許可之實體通路銷售。

合利他命提醒，任何透過網路電商、跨境電商、網路拍賣、郵購或代購取得之合利他命產品，皆非得到公司合法授權販售之合利他命系列產品，如透過前述非實體通路管道所取得的產品，極有可能是仿冒或偽造的偽藥或禁藥產品，合利他命藥品呼籲廣大消費者切勿在任何非實體通路購買合利他命產品。

食藥署藥品組科長楊博文表示，目前市面上流通的仿冒藥品，若無中文標籤訪單，即為「未經許可輸入藥品」，依照藥事法82條屬於「輸入禁藥」，是刑事案件，最嚴重可處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。

「若藥品從國外輸入，民眾恐不慎觸犯刑法。」楊博文表示，目前初步調查，販售假藥的網佔是「境外IP」，若藥品也是從國外寄送，若海關無法判定是民眾自用或有販售意圖，將全數移送檢調，民眾恐無辜受罰。

楊博文提醒，依照藥事法第83條，「明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。」呼籲民眾務必要到合法的實體通路購買，切莫在網路上購買指示藥品，否則誤觸刑法外，還可能危害自身健康。

合利他命在台經衛福部申請核准字號為，「合利他命-愛 A25 衛署藥製字第030689號」、「合利他命強效錠 衛署藥輸字第025431號」、「合利他命金強效錠 衛部藥輸字第027584號」。楊博文也提醒，食藥署有藥品許可證查詢系統，民眾有任何疑義都可以上網查詢。

藥師沈采穎表示，合利他命糖衣錠上，有專門機器在上頭刻印字，F50、以及一個圈圈一個三角形的藥廠LOGO，字體非常細小，這項技術所費不貲，仿冒廠通常沒有辦法做到。

沈采穎也提醒，根據研究顯示，8成的網路藥品都是假藥，民眾若要避免買到假藥，務必到實體通路找藥師購買，仿冒廠不像藥廠可以做到無菌狀態產製藥錠。合利他命公司也提醒，好市多、屈臣氏、康是美以及各大連鎖與獨立型藥局都能夠購買到合利他命系列產品，切勿到網路上購買，避免受騙。

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