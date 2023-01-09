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迎新年「小米年貨節」高溫無線洗地機現省2,000元 旗艦手機狂降8,500元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra提供吸塵、拖地與清洗滾刷3合1清潔功能，以強大吸力快速清除表面的灰塵與碎屑，再以高頻率滾刷及75度高溫熱水，軟化頑固髒汙並進行高溫拖淨，輕鬆除垢。圖／小米台灣提供
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra提供吸塵、拖地與清洗滾刷3合1清潔功能，以強大吸力快速清除表面的灰塵與碎屑，再以高頻率滾刷及75度高溫熱水，軟化頑固髒汙並進行高溫拖淨，輕鬆除垢。圖／小米台灣提供

不管是年前大掃除需要超強幫手、過年送禮需求，還是走春拍照打卡，趕快趁「小米年貨節」優惠採購！1月10日起至16日搶先於線上商城與電商品牌旗艦館熱鬧開跑，自1月14日起至1月24日止在全台小米之家接續歡慶，小年夜起到大年初六，小米商城mi.com將加碼發放最高1,200元優惠紅包，精選多款過年走春、尾牙送禮首選的熱門手機，更貼心推薦一系列高效能智慧清掃型產品，獻上最高$8,500元新春直降賀禮、滿額贈禮、領券再折等多重優惠，讓你輕鬆享受年節假期。

年終入手許多民眾都會選擇換機犒賞自己，「小米年貨節」活動期間，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降5,500元，新年賀歲價只要21,499元，領開春優惠券後最低只要20,999元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12直降8,500元，新年賀歲價只要15,499元，領開春優惠券後最低只要14,999元；輕旗艦Xiaomi 12X直降5,500元，新年賀歲價只要11,499元，領開春優惠券後最低只要10,999元。

如果預算有限、又想要享有旗艦等級的體驗，萬元有找的Redmi手機最合適，Redmi Note 11 Pro+ 5G直降1,500元，新年賀歲價只要10,499元，領開春優惠券後最低只要9,999元；Redmi Note 11 Pro 5G直降1,500元，新年賀歲價只要8,499元，領開春優惠券後最低只要7,999元。孝親、小孩機超值選擇還有Redmi Note 11S直降1,200元，新年賀歲價只要5,799元，領開春優惠券後最低只要5,499元；Redmi 10 2022最高直降700元，新年賀歲價只要5,299元，領開春優惠券後最低只要4,999元。

團聚守歲追賀歲片就要用大螢幕觀看才過癮，Xiaomi智慧顯示器 A2 55型直降2,000元，新年賀歲價只要17,999元，領開春優惠券後最低只要16,799元。電玩族則不能錯過Xiaomi 27型 2K電競螢幕，直降2,500元，新年賀歲價只要9,495元，領開春優惠券後最低只要8,845元。

而現在已經約不到專業清潔服務的你，趕快入手最夯的洗拖地機省力又乾淨。Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra直降2,000元，新年賀歲價只要18,995元；Xiaomi無線洗地機W10 Pro直降1,500元，新年賀歲價只要14,495元，購買再贈滿額禮價值1,195元的Redmi手環Pro。如果完全不想動手，Xiaomi掃拖機器人X10+直降1,000元，新年賀歲價只要25,995元，購買滿額再贈小米智慧氣炸鍋3.5L；Xiaomi掃拖機器人S10+直降500元，新年賀歲價只要9,495元；Xiaomi掃拖機器人S10則直降1,000元，新年賀歲價只要6,995元。

Xiaomi 12 Series擁有頂級的攝影功能、強大處理效能以及絕佳的影音體驗等全方位性能，年節走春出遊隨時捕捉精彩畫面。圖／小米台灣提供
Xiaomi 12 Series擁有頂級的攝影功能、強大處理效能以及絕佳的影音體驗等全方位性能，年節走春出遊隨時捕捉精彩畫面。圖／小米台灣提供
一站式智慧清潔工作站Xiaomi掃拖機器 X10+配備17000Pa強勁吸力、雙風管自動集塵設計與升級的拖地功能，一機就能包辦自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水等全方位日常清潔工作。圖／小米台灣提供
一站式智慧清潔工作站Xiaomi掃拖機器 X10+配備17000Pa強勁吸力、雙風管自動集塵設計與升級的拖地功能，一機就能包辦自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水等全方位日常清潔工作。圖／小米台灣提供

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