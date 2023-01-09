長庚醫院進軍新南向 設點馬來西亞拓展台灣醫療品牌

馬來西亞是近幾年政府推動新南向政策的重點國家，長庚醫院1月7日在檳城設立了「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心（TAMC）」，作為新南向最具規模據點。長庚醫院表示，TAMC設立後，將可協同國內廠商，以實體整廠輸出模式在地深耕，建立國際上台灣的醫衛品牌。

長庚醫院此次設點馬來西亞醫衛市場，偕同了台灣十四家廠商，其中包括長庚醫學科技公司、台塑生醫、研華科技、緯創醫學科技、富伯生醫科技、聯合骨科、台寶生醫、群曜醫電、友華生技、商之器、上銀科技、元太科技、財團法人醫藥工業技術發展中心、中國醫藥大學附設醫院。。

長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊程文俊表示，長庚配合政府新南向政策，持續與馬來西亞合作，TAMC設立後將作為一站式聯繫窗口及示範場域，合作重點包括擴大專業醫事人員培訓計畫、促進醫療產業合作、實施醫療援助和醫療設備用品捐贈。

馬來西亞檳城首長曹觀友則表示，檳城是馬來西亞和東南亞醫療技術公司最集中的地方，基礎設施和生態系統滿足了醫療技術行業的需求，因此是一個極具吸引力的地方。他對TAMC的盛大開幕表示衷心祝賀，並相信TAMC將為馬來西亞的醫療保健和醫療器械行業帶來新的曙光。

「臺灣特色醫療科技產品推廣中心」位於馬來西亞檳城喬治市。館內規劃四大展區，包括：《台灣醫療特色》、《智慧醫療》、《醫衛材產品》以及《機器人復健中心》。此外還特別設置「國際醫療專區」，為TAMC一大亮點，考量馬來西亞僑民過去若有醫療需求時往往選擇返台就醫，現在透過長庚醫學科技公司所研發的五官鏡，能即時提供視訊影像到臺灣長庚醫院進行遠距醫療，避免舟車勞頓及延誤醫療。

●《台灣醫療特色》展區：以全方位癌症治療、達文西微創手術、整形外科及器官移植為醫療特色重點，提供馬來西亞病友更多就醫選擇。未來可以透過在TAMC的據點，與長庚國際醫療聯繫，建立遠距溝通管道，增進民眾就醫可近性。

●《智慧醫療》展區：邀請台灣智慧醫療標竿企業參與，包括：長庚醫學科技公司、研華科技、台寶生醫、群曜醫電、商之器、上銀科技、元太科技、中國醫藥大學附設醫院，並以門診、住院及手術室作分區，包括展現智慧醫療全方位解決方案「Total solution」，在不同區域的應用模式，透過實體展示增加參訪者臨場感，也符合政府所提倡的整廠輸出概念，增加馬來西亞對台灣智慧醫療發展的認識，促進雙方的交流合作。

●《醫衛材產品》展區：台塑生醫、聯合骨科、友華生技、財團法人醫藥工業技術發展中心。

●《復健訓練中心》展區：有緯創醫學及富伯生醫科技進駐，為實體可進行復健訓練的場域，分別設有針對上肢「鏡像手」以及下肢「外骨骼機器人」的復健設備，以及多項訓練空間，訓練過程也有專業執照人員全程協助，可以幫助更多需要復健治療的病友，並可展現台灣醫療在神經科、復健科等領域的強項。 長庚醫院在檳城州設立的TAMC外觀。圖／長庚醫院提供

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