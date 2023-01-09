快訊

小甜甜遭爆「坐月子時就想離婚」 怒曝老公領走10萬生育津貼

南市正副議長賄選案情擴大 「關鍵人物」楊志強羈押禁見

中職／悍將教練找齊了！ 林琨笙擔任二軍教練兼球探

112年度健保總額 核定結果達8364.24億元

中央社／ 台北9日電
衛福部公告，112年度整體健保總額核定結果約新台幣8364.24億元，成長率為3.323%，核定重點主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，用以引進新療法。圖／聯合報系資料照
衛福部公告，112年度整體健保總額核定結果約新台幣8364.24億元，成長率為3.323%，核定重點主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，用以引進新療法。圖／聯合報系資料照

衛福部今天公告，112年度整體健保總額核定結果約新台幣8364.24億元，成長率為3.323%，核定重點主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，用以引進新療法。

健保會達成協商共識的牙醫門診、中醫門診總額及其他預算，同意依共識結果辦理；醫院、西醫基層總額及所含透析預算未達共識兩案併陳部分，衛福部則依據行政院核定112年度總額政策目標，以付費者方案為原則，再斟酌今年總額政策目標及醫界訴求進行核定。

據審議結果，112年度醫療費用醫院總額為5796.09億元，成長率3.663%；西醫基層總額1592.55億元，成長率3.008%；牙醫門診總額508億元，成長率2.588%；中醫門診總額309.8億元，成長率4.344%；其他預算157.79億元，減少8億元。

衛福部今天下午發布新聞稿說明，這次核定重點，主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，增進民眾使用新藥新科技可近性及維護病人用藥權益；此外，增加罕病、血友病藥費專款預算11.36億元，持續加強照顧罕病患者，減少病患家庭的負擔。

衛福部指出，新增癌症治療品質改善計畫5.17億元，以及慢性傳染病照護品質計畫2億元，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療；另外，配合健康署擴大肺癌篩檢（LDCT），於醫院總額增編因應肺癌篩檢疑似陽性個案後續健保費用擴增10億元。

衛福部表示，因應後疫情時代，疫後醫療服務體系變動，醫院總額專款項目編列15億元，優化區域級（含）以上醫院重症照護、社區醫院醫療服務品質及量能。西醫基層總額編列6.593億元，用於提升護理人員薪資，健保署應建立稽核機制。

衛福部 健保

相關新聞

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。多次訪問四川飯館老闆楊樹芝的韓戰研究專家常成在臉書表示...

國2甲「天空斷橋」今通車了 蘇貞昌：再延長 加一條

國道2號延伸台61線的國2甲工程，因居民抗爭延宕多年，在大園交流道形成「天空斷橋」，經桃市府與交通部協商分2階段施工，優...

全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

環保署空氣品質監測網統計，雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區等19測站均亮起對所有族群不健康的「紅色警示」，截自早上11時...

愛愛就頭痛？！醫師：有可能是致命的前兆別輕忽

愛愛就頭痛！台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲的頭痛門診，最近遇到患者面對醫師詢問病情時，欲言又止、不好意思開口，追問下...

地方怒「政府又搶錢」台東東海岸公路要設區間測速

台東縣警局預計今年4月後，啟用台11線海岸公路126.8至130.8公里就區間測速，限速50、4公里限制288秒，地方怒...

網販售「合利他命」假藥 刑法得處1億元10年有期徒刑

台灣民眾素來相當喜愛日本藥廠產製的藥品，近期國門開放，出國買藥更是必排行程。不過，網路上傳出熱門藥品「合利他命」有不肖人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。