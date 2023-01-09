112年度健保總額 核定結果達8364.24億元

衛福部今天公告，112年度整體健保總額核定結果約新台幣8364.24億元，成長率為3.323%，核定重點主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，用以引進新療法。

健保會達成協商共識的牙醫門診、中醫門診總額及其他預算，同意依共識結果辦理；醫院、西醫基層總額及所含透析預算未達共識兩案併陳部分，衛福部則依據行政院核定112年度總額政策目標，以付費者方案為原則，再斟酌今年總額政策目標及醫界訴求進行核定。

據審議結果，112年度醫療費用醫院總額為5796.09億元，成長率3.663%；西醫基層總額1592.55億元，成長率3.008%；牙醫門診總額508億元，成長率2.588%；中醫門診總額309.8億元，成長率4.344%；其他預算157.79億元，減少8億元。

衛福部今天下午發布新聞稿說明，這次核定重點，主要增加新醫療科技及擴增藥物給付範圍預算約45.57億元，增進民眾使用新藥新科技可近性及維護病人用藥權益；此外，增加罕病、血友病藥費專款預算11.36億元，持續加強照顧罕病患者，減少病患家庭的負擔。

衛福部指出，新增癌症治療品質改善計畫5.17億元，以及慢性傳染病照護品質計畫2億元，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療；另外，配合健康署擴大肺癌篩檢（LDCT），於醫院總額增編因應肺癌篩檢疑似陽性個案後續健保費用擴增10億元。

衛福部表示，因應後疫情時代，疫後醫療服務體系變動，醫院總額專款項目編列15億元，優化區域級（含）以上醫院重症照護、社區醫院醫療服務品質及量能。西醫基層總額編列6.593億元，用於提升護理人員薪資，健保署應建立稽核機制。

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