韓國員旅、豪發新春紅包，蔡阿嘎財運超驚人？自曝招財秘技比「錢包放保險套」更狂！

蔡阿嘎哈佛工作室一向以「幸福企業」聞名，日前才剛浩浩蕩蕩36人去韓國員工旅遊、狠砸23萬送員工聖誕禮，農曆春節將至，蔡阿嘎又在辦公室和員工PK新春抽紅包豪發獎金，讓廣大網友直問阿嘎財運到底有多旺？還有網友留言大嘆：「別人的老闆永遠不會讓人失望，超羨慕！」更讓人想知道「網紅始祖」蔡阿嘎到底採用什麼招財撇步，怎麼做到人氣、財氣旺了十幾年？

八寶聚財好運來之「老闆我不想努力了！」

在新影片「新春紅包自己抽」當中，蔡阿嘎為了贏員工無所不用其極，也大方分享他的強運撇步，比之前實測過的「刷馬桶」、「保險套放錢包」(象徵「包金」)、「到銀行大口吸氣」更好用，就是在關鍵時刻吃八寶粥，取其「八方迎財聚財寶」的好兆頭。

蔡阿嘎和員工PK抽獎，透露自己的強運撇步就是八寶粥。 圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube頻道

「八」的諧音類似「發」，一直和「發財」有正向關聯，哈佛工作室的冰箱放滿泰山八寶粥，財位也擺放八寶粥，就是學金融業拜拜時一定會拜八寶粥，象徵「財庫補好補滿、荷包賺飽飽」，果然蔡阿嘎今年又是大豐收的一年。不只蔡阿嘎懂招財撇步，哈佛工作室一位公認「超強運」的同事早就知道這秘方，辦公桌必備八寶粥，辦公桌下都是吃完的八寶粥空罐，養成好運體質，果然抽中新春紅包最大獎！還回嗆老闆：「平常就吃八寶粥，其他的就不用做這麼多了！」

辦公室風水宜左「動」右「靜」，左側可放置動態的物品，像是電話或電腦，右側則可以放置靜態招財物品，金融、業務工作者會擺放八寶粥，象徵八寶迎財荷包賺飽飽。 圖／聯合線上 李清宇 攝影

八寶粥招財都市傳說，實測結果超神奇！

有網友實測表示，之前打麻將時連輸兩圈，偷偷嗑掉一罐泰山八寶粥，沒想到吃完回到牌桌上，竟然開胡還接連自摸，變成當天最大贏家！

網友親身試驗，運勢逆轉神展開。 圖／聯合線上 林芳霈 攝影

還有網友分享，「以前發票都槓龜，聽說八寶招財我就把發票放在八寶粥的空罐裡，結果那個月竟然中了4張發票！」、「去年元宵我們全家人在晚上8點，一起吃八寶粥、配湯圓，後來玩刮刮樂全家都中獎，有吃真的有差！！！」、「我把八寶粥擺在家裡的財位，結果那年尾牙抽中頭獎，這個不是開玩笑，很神奇」。也有熱心網友提醒大家，「機房拜乖乖、銀行拜八寶粥是鐵律，但是要留意，過期就沒效了。」

網友分享用八寶粥空罐裝兌獎發票，真的就中獎了。 圖／聯合線上 林芳霈 攝影

限量版八寶聚財禮盒，買就刮「純金八寶」

吃八寶粥真的能聚財？試試看就知道！泰山收到網友們的熱情回應，把八寶粥視為私房招財小撇步，特別推出限量版「八寶聚財禮盒」，讓粉絲在新的一年除了吃八寶粥八方迎財，還有機會獲得招財金。即日起凡購買「八寶聚財禮盒」，就有機會刮中「純金八寶」(十錢黃金共1名)、「招財八寶金幣」(三錢黃金共5名)、郵政禮券$1000元(共100名)。八寶聚財禮盒於全聯、各大量販店、電商平台限量發售中，準備年貨時順便入手幾箱，放在家中財位好應景，走春拜年當伴手禮也很體面，讓家人、好友、同事作伙填飽肚、財運滾滾來，也讓生活延續記憶中的甜。

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限量版「八寶聚財禮盒」送禮自用兩相宜，財庫補滿滿好運一整年。 圖／聯合線上 李清宇 攝影

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