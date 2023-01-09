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養殖烏魚子口感逐步超越野生 成為市場主流

中央社／ 嘉義縣9日電

烏魚子是國人年節自用送禮最佳首選之一，嘉縣農業處今天指出，以往民眾都認為野生烏魚子品質較好，但養殖烏魚子在飼養條件與製程不斷改良下，口感逐步超越野生已成為市場主流。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成告訴中央社記者，早年烏魚主要來自海洋捕撈，過往每年冬至前後10天內，是烏魚洄游到台灣西南海域的最盛季節，漁民往往一季的捕撈便可帶來上千萬元的利益，因此有「烏金」之稱。

張建成說，隨著漁業資源枯竭，近幾年來野生烏魚產量不穩定並漸趨稀少，政府輔導鼓勵漁民養殖烏魚，養殖烏魚的烏魚子在飼養條件與製程不斷改良後，品質穩定且豐美，風味和口感逐步超越野生烏魚子，已成為市場的主流。

市場上的烏魚子來源有魚塭養殖及海洋捕撈2種，張建成表示，消費者不易分辨養殖與野生的。一般而言，野生烏魚子顏色較深呈深褐色或褐紅色，且有明顯的紋路，外觀也較瘦長，養殖烏魚子的成熟度較為一致、外型較圓潤、顏色偏橘紅色。

另外，優良的烏魚子可以從外表判斷，好的烏魚子外表美觀且大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊色澤赤黃而有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，顏色為深橘紅色為佳。

張建成強調，嘉義縣有北回歸線通過擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，因此創造色澤漂亮、風味鮮美、入口香Q的烏魚子絕品，是國人過年自用及伴手禮的首選，民眾可上嘉義優鮮網站查詢相關選購資料。

嘉義 漁民

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