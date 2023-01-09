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影／促進企業投資藝文 李永得：今年預估有30億

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，文化部長李永得下午表示，未來企業投資文化界將會越來越多。記者曾原信／攝影
文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，文化部長李永得下午表示，未來企業投資文化界將會越來越多。記者曾原信／攝影

文化部聯合金管會及證交所協調，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，並將於112年度開始，公司治理評鑑中納入上市櫃公司投入資源支持國內文化發展，文化部部長李永得表示，112年度預估將有30億企業資金挹注到文化產業上。

文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。記者曾原信／攝影
文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇。記者曾原信／攝影
文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，力晶文化基金會董事長黃崇仁（左起）、故事工廠執行長林佳鋒、唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲、國家表演藝術中心董事長高志尚、文化部長李永得、金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍、智榮基金會董事長施振榮、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢出席典禮。記者曾原信／攝影
文化部聯合金管會及證交所，促成「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇，力晶文化基金會董事長黃崇仁（左起）、故事工廠執行長林佳鋒、唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲、國家表演藝術中心董事長高志尚、文化部長李永得、金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍、智榮基金會董事長施振榮、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢出席典禮。記者曾原信／攝影

文化部 李永得

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