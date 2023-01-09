影／福壽山農場國民賓館今開幕 明早8點開放訂房

福壽山農場國民賓館經多年努力終於完工，今天開幕，明天早上8點將開放訂房及營運，網路和電話都可訂房，預計明天早上訂房網路和電話都會滿線。

今天的開幕儀式由退輔會副主委姜振中主持，立委江啟臣和許多地方人士到場，在地梨山中小學的祈福暖場及獅鼓表演後揭開序幕。

福壽山農場國民賓館今天揭幕，明天早上8點準時開放訂房，62間房，預估熱門時段如農曆過年(初一到初七)、228連假前半段及櫻花季都會秒殺，農場表示，訂房秘訣可將所有可搶房的工具如手機、電腦都拿出來先鍵好資料，7點59分59.59秒同時送出，一定有機會，或避開熱門時段，訂到的機會比較高。

副主委姜振中表示，此賓館明天早上8點將正式開放訂房及營運，期許農場秉持「拙樸無華、再現榮光、互利共好」的初衷，除持續為榮民服務外，更希望為大梨山創造新亮點及提升觀光發展。

福壽山農場長陳相寶表示，此賓館是李清彬前場長開始努力爭取，經過歷任場長、所有同仁及施工團隊努力，今天才能順利完成，農場共109個房間也超前部署，配合環保署今年7月1日將實施「不主動提供一次性旅宿用品」，和台北圓山大飯店在111年底同時獲得該署「銀級旅館標章」表揚，也獲得台中市政府「低碳旅館」的認證。

陳相寶表示，明天正式開放訂房，大梨山地區的觀光旅遊前景越來越好，農曆年、228連假及櫻花季期間都是熱門時段，這些時段應該會在1分鐘內被搶完。 福壽山農場國民賓館今天上午開幕，明天早上開放訂房和營運。圖／福壽山農場提供

商品推薦