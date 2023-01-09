大學生玩瘋！鞭炮炸到手臂「肌腱斷裂」噴血 原因曝光醫傻眼
和朋友一起玩鬧很開心，但有時候如果玩過頭，恐怕會導致意外發生。外科醫師林惠鈺表示，先前值班時有大學生跑來掛急診，因為手臂上竟然出現10X10公分的炸裂傷，連肌腱和血管都受損了，而原因曝光後更令她傻眼。
林惠鈺近日在節目《醫師好辣》中分享，她某天值班時遇到急診通報，宣稱有位患者有急性外傷出血，可能需要進去開刀房。她到現場時發現患者是一名大學生，而且手臂有一個「10X10公分的炸裂傷」，連肌腱和血管都明顯受損了。
林惠鈺連忙詢問事發經過，才知道是一群大一新生在玩真心話大冒險，不願說實話的人就要穿上夾有沖天炮的雨衣，並且在點燃後迅速脫下。然而，這名大學生可能太過緊張，或是袖口剛好被手錶卡住，導致雨衣無法順利脫下，鞭炮就直接炸到手。
開完刀後，該名大學生轉至住院病房，林惠鈺查房時詢問，「你以後還敢不敢玩這個？」沒想到大學生只擔心傷口會不會留疤，而她也老實解釋，這種傷口一定會留疤，就算除疤貼片和除疤凝膠可以淡化疤痕，但恐怕還是「永遠都會看得到你曾經大冒險過」的痕跡。
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