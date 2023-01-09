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肯德基、必勝客也能全支付 台北年貨大街獨家滿千送百

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
肯德基線上訂餐，使用全支付不限消費金額享10%回饋。圖／全支付提供
肯德基線上訂餐，使用全支付不限消費金額享10%回饋。圖／全支付提供

今年起民法開放成年年齡從20歲下修為18歲，全支付也立即宣布開放18歲以上成年人申請註冊成為會員，並於1月10日至1月31日與速食餐飲業者怡和餐飲集團旗下雙品牌「肯德基」及「必勝客」攜手合作，推出年輕族群最愛的速食優惠，鼓勵大家預訂快取免排隊，年節宅在家也能吃好喝好。

1月10日至1月31日肯德基線上訂餐全支付付款，每週首筆消費，不限金額享10%回饋，單筆最高回饋全點30點；必勝客線上訂餐全支付付款，每週首筆消費，單筆最高回饋全點80點，不限金額享6%回饋；「肯德基」及「必勝客」雙品牌於活動後再加碼送貴賓券，統計活動期間內於線上訂餐使用「全支付」付款，消費筆數最多者前3名，加碼送第一名3,000元貴賓券、第二名2,000元貴賓券、第三名1,000元貴賓券各1張。

不只消費有高回饋，更推出全支付線上結帳付款限定優惠套餐，輸入優惠代碼即可用588元購買到價值1,455元的「必勝客 全好康超值餐」，以及以111元購買到原價193元的「肯德基 超級開運獨享餐」，春節連假就是要吃吃喝喝不停歇。

而農曆年前的定番行程「年貨大街」採購，全支付也從即日起至1月20日推出迪化街商圈台北年貨大街及其周邊區域預計500多個合作店家/攤商滿千送百消費回饋，單筆消費滿千元，立即贈全點100點，活動期間內新註冊成為全支付會員，首筆消費滿88元立即贈全點88點。

1月18日至2月19日更推出最有過年氣氛的「宜蘭傳藝限定優惠」，活動期間內註冊成為全支付會員，在宜蘭傳藝園區內首筆消費滿88元，立即贈全點88點，限量888名；舊戶單筆消費不限金額，每一會員可享2次8%回饋，單筆最高可得全點88點。

台北年貨大街全支付獨家滿千送百，春節宜蘭傳藝走春享8%回饋。圖／全支付提供
台北年貨大街全支付獨家滿千送百，春節宜蘭傳藝走春享8%回饋。圖／全支付提供
必勝客線上訂餐使用全支付付款，單筆最高回饋全點80點。圖／全支付提供
必勝客線上訂餐使用全支付付款，單筆最高回饋全點80點。圖／全支付提供

必勝客 肯德基 貴賓

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