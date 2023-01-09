國2甲「天空斷橋」今通車了 蘇貞昌：再延長 加一條

國道2號延伸台61線的國2甲工程，因居民抗爭延宕多年，在大園交流道形成「天空斷橋」，經桃市府與交通部協商分2階段施工，優先段「大園交流道至台15線」共1.64公里今天終於通車。

行政院長蘇貞昌表示，行政院已核定後續延伸計畫可行性研究報告，完工後將構成大桃園「3縱3橫」完整高、快速公路網，滿足桃園機場及航空城交通需求。

國道2號大園交流道每逢尖峰時段交通壅塞，交通部15年前規畫「國2甲線」工程，從大園交流道延伸至台61線，卻因路廊鄰近水鳥聚集區、許厝港國家級濕地，涉及生態保育議題，在2011年停工，形成「天空斷橋」。

桃園市升格後，市府與中央溝通決分兩階段施工，其中，大園交流道到台15線為優先段，全長1.64公里，總經費46.07億元，2018年5月動工，原定今年4、5月才能通車，因工程順利超前，提前在今天通車。第2階段「台15線延伸至台61線」則預計2029年完工通車。

蘇貞昌致詞表示，高公局已分別於2019年底及去年11月將桃園機場內航站南、北路及機場外國2主線拓寬為雙向6車道，今天國2甲通車銜接天空斷橋至台15線，未來將再由台15線延伸到西濱快速公路，加上規畫設計中的國1甲計畫，有助於航空城聯外道路建設，簡單說就是「雙拓寬，接斷橋，再延長，加一條」。

交通部長王國材表示，優先段工程第二工區屬航空城都計區段徵收範圍，本來擔心用地取得期程無法配合施工，高公局為加速推動計畫，以租地施工方式克服難關，未來大園鄉親上、下班車輛不需再經過大園市區，可以改由台15線上國2甲直接銜接至國道2號。

議員徐其萬表示，國二甲線優先段通車後，往大園工業區的車輛可以在台15線下交流道，車輛分流將大幅減少市區塞車的壓力，也可紓解大園交流道尖峰時段車流量，相信民眾都十分期待。 行政院長蘇貞昌今日參加國道2號延伸台15線通車典禮，並表示後續延伸至台61線計畫已核定。記者陳右豪／攝影

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