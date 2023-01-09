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台南低劑量電腦斷層肺癌篩檢 一年篩出27人罹癌

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國健署推動肺癌公費篩檢，陸續篩出不少患者。本報資料照片
國健署推動肺癌公費篩檢，陸續篩出不少患者。本報資料照片

第5癌你篩了嗎？國健康署去年7月起啟動公費肺癌篩檢服務，是繼4大癌症公費篩檢後的第5項，台南市統計到去年底，共有1355名高危險群民眾接受篩檢，目前已篩出有21人有肺癌，比率不算低。

台南市衛生局提醒民眾，只要符合公費條件，應盡快接受篩檢，早期發現治療效果佳。

台灣是全球少數推動公費低劑量電腦斷層肺癌篩檢的國家，主要是肺癌長期位居台灣癌症死因第1名，但因為早期症狀不明顯，發現時多屬晚期，死亡率高，在立委及醫界等推動下，從去年7月起，國健署針對有家族史、吸菸史民眾，提供免費篩檢。

台南市衛生局國民健康科指出，在公費篩檢之前，台南市從2021年12月到2022年全年，與成大等10家醫院合作，提供2000多個免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額給市民，總計有2379人參與，結果發現6名肺癌患者，目前都在治療中。

國健科表示，台南市免費名額與國健署公費名額篩出肺癌的機率，後者較高，但是台南市的名額有部分是開放給45到65歲的一般民眾，非高風險對象，與國健署完全針對高風險族群不同，可能是確診機率不同的原因。

而根據國健署資料顯示，台南市民肺癌發生機率，在各縣市中排名第5，僅次於澎湖、嘉義市、新竹市及彰化，而其中女性的發生機率比男性略高。

醫師表示，目前公費肺癌篩檢只針對高風險族群，但臨床上常看到不少沒有家族史與吸菸史的患者，不過仍能篩出一部分的患者，即早接受治療。

衛生局表示，目前公費肺癌篩檢持續推動中，台南市包括台南市立醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛福部台南醫院、新營醫院、胸腔病院、營新醫院、郭綜合醫院及成大醫院等12家醫院參加「肺癌早期偵測計畫」，請先聯繫醫院服務窗口，以利檢查安排。

申請條件如下：

一、具健保資格。

二、符合1項高危險族群條件：

(一).具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

(二).具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸未達15年之重度吸菸者。

若想了解公費肺癌篩檢相關訊息，可至衛生局肺癌防治專區參閱公告，或周一到周五上班期間(上午8點到12點，下午1點半到5點半)撥打癌症篩檢諮詢免費專線0800-222-543，有專人服務。

肺癌 台南 衛生局

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