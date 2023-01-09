布袋戲人間國寶黃俊雄大師 榮獲國家最高文化獎項
文化部第42屆行政院文化獎得主名單揭曉，雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎，再次肯定黃俊雄大師對台灣布袋戲文化的付出與貢獻，同時也表彰黃大師表演藝術領域的輝煌成就。
雲林縣布袋戲大師黃俊雄，從其父親黃海岱創立五洲園劇團，黃家代代延續布袋戲薪傳已逾百年，雲林縣張麗善說，2007年為表彰黃海岱大師對台灣布袋戲的貢獻，特將其生日1月2日訂為「雲林布袋戲日」，台灣布袋戲從傳統、金光到霹靂的發展史，黃家扮演很重要角色。
黃俊雄大師1933年出生於雲林，14歲隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內外台戲，更把布袋戲搬上電影及電視銀幕，改變傳統布代戲法，讓布袋戲走進影劇，並積極創新布袋戲表演技術；黃大師最近深居簡出，將布袋戲事業交棒給其子女，延續黃家對台灣偶戲文化的薪傳。
1970年代黃俊雄更掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，「雲州大儒俠史豔文」風靡全國，創下5%最高收視率成績，成為台灣人的共同回憶。黃俊雄2002年曾獲第37屆金鐘獎終生成就獎、2006年獲國家文藝獎、2011年文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章並獲布袋戲人間國寶美稱，如今再獲行政院主辦等級最高的國家文化獎項，實至名歸。
文觀處長陳璧君表示，黃俊雄大師獲獎無數，對布袋戲貢獻良多，2021年底開始籌劃大師紀錄片，由黃大師的兒子黃立綱與女兒黃鳳儀操刀，耗時1年多《布袋戲人間國寶－黃俊雄》紀錄短片最近殺青，以不同視角記錄「台灣電視布袋戲鼻祖」黃俊雄大師的布袋戲人生歷程，預計年後在台北舉辦紀錄片首映會，與更多戲迷見面。
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