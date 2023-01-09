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布袋戲人間國寶黃俊雄大師 榮獲國家最高文化獎項

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎。圖／雲林文化觀光處提供
雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎。圖／雲林文化觀光處提供

文化部第42屆行政院文化獎得主名單揭曉，雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎，再次肯定黃俊雄大師對台灣布袋戲文化的付出與貢獻，同時也表彰黃大師表演藝術領域的輝煌成就。

雲林縣布袋戲大師黃俊雄，從其父親黃海岱創立五洲園劇團，黃家代代延續布袋戲薪傳已逾百年，雲林縣張麗善說，2007年為表彰黃海岱大師對台灣布袋戲的貢獻，特將其生日1月2日訂為「雲林布袋戲日」，台灣布袋戲從傳統、金光到霹靂的發展史，黃家扮演很重要角色。

黃俊雄大師1933年出生於雲林，14歲隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內外台戲，更把布袋戲搬上電影及電視銀幕，改變傳統布代戲法，讓布袋戲走進影劇，並積極創新布袋戲表演技術；黃大師最近深居簡出，將布袋戲事業交棒給其子女，延續黃家對台灣偶戲文化的薪傳。

1970年代黃俊雄更掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，「雲州大儒俠史豔文」風靡全國，創下5%最高收視率成績，成為台灣人的共同回憶。黃俊雄2002年曾獲第37屆金鐘獎終生成就獎、2006年獲國家文藝獎、2011年文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章並獲布袋戲人間國寶美稱，如今再獲行政院主辦等級最高的國家文化獎項，實至名歸。

文觀處長陳璧君表示，黃俊雄大師獲獎無數，對布袋戲貢獻良多，2021年底開始籌劃大師紀錄片，由黃大師的兒子黃立綱與女兒黃鳳儀操刀，耗時1年多《布袋戲人間國寶－黃俊雄》紀錄短片最近殺青，以不同視角記錄「台灣電視布袋戲鼻祖」黃俊雄大師的布袋戲人生歷程，預計年後在台北舉辦紀錄片首映會，與更多戲迷見面。

雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師的雲洲大儒俠史艷文是台灣許多戲迷共同回憶。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師的雲洲大儒俠史艷文是台灣許多戲迷共同回憶。記者蔡維斌／攝影
記錄雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師一生傳奇的紀錄片已殺青，將於農曆過年後在台北發表。記者蔡維斌／攝影
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雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎。圖／雲林文化觀光處提供
雲林布袋戲人間國寶黃俊雄大師，榮獲2023年國家最高文化榮譽獎項的行政院文化獎。圖／雲林文化觀光處提供

布袋戲 雲林 行政院

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