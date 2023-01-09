物理治療師服務要先找醫師？ 朝野四黨立委支持修這法

家中長輩退休後想去社區關懷據點做運動、體育選手訓練時急性扭傷或抽筋需要即時處理、企業勞工因姿勢或工作流程欠佳而腰痠背痛，國健署、衛福部、體育署、勞動部目前透過專案或計畫，希望物理治療師去協助民眾預防傷病、延緩失能。許多人都親身經歷過這些服務為自己和家人帶來的好處，卻不知道這些服務已被迫遊走法律灰色地帶。

現行物理治療師法第12條規定，所有業務都需經醫師診斷、照會、醫囑，前述長輩、選手、勞工接受服務前，沒有先去找醫師，物理治療師可能面臨5年以下有期徒刑的重罰。法規明顯與現況脫節，朝野多位立委都提出修法。

台灣物理治療學會今發出新聞稿指出，上月28日朝野協商時，4黨團立委均發言支持修正，將衛福部2018年函示「非以疾病治療為目的者，不在此限」的文字入法，值得全民給予喝采。

投入長照物理治療20年的康齡安健物理治療所所長陳雅玲表示，根據國健署預防延緩失能的方案，還不需人協助、具備生活自理能力的65歲以上長輩，都可以到一般社區關懷據點，參加物理治療師帶領的體適能活動、衛教講座。這些活動以兩小時為一單位，每周有2到10個時段，有助長輩建立預防觀念、增進體能、心肺耐力、肌力、反應平衡能力，大大減少長輩跌倒機會、延緩失能。

「物理治療師衛教包括告訴長輩正確就醫資訊、建議就醫科別，不會叫人不要看醫生，所以醫師也會建議長輩要來據點。」陳雅玲舉例說，有些長輩腰椎滑脫做手術，術後醫師叫他穿背架，他怕麻煩、很少穿，但只想到據點運動就好，經過物理治療師仔細說明、循循善誘，終於願意穿。開過膝關節置換手術的長輩，醫師交代他要多活動，但他自己在家就不敢做，到社區據點團體做運動，化解了變天就關節不適的困擾。

台灣運動物理治療學會秘書長簡若恩表示，國民體育法第25條規定各級學校必要時應聘物理治療師或運動防護員，體育署以「運動防護體系建置輔導計畫」補助一些有體育班的高中聘物理治療師，服務體育班師生。像是習慣性扭傷的賽前固定貼紮、以徒手技術減緩賽後的肌肉酸痛、以本體感覺神經肌肉促進術協助賽前暖身和賽後舒緩，這些都是基層選手很需要的服務。

除了學校的基層選手，簡若恩表示，專項運動協會、職業球團、國家代表隊都一直有與物理治療師合作，要幫助選手預防傷害、提升表現、延長職業生命。服務目的都是希望選手用最健康的身體回到運動場，物理治療師的專業訓練包括評估和篩檢，可以第一時間辨識物理治療不能處理的情況、即時轉介就醫。

物理治療師投入促進勞工健康，也是行之有年，台灣物理治療學會理事長王子娟指出，勞動部頒布的「勞動健康保護規則」有提到物理治療師可協助預防傷病。物理治療師到職場檢視人的姿勢、工作內容的體能需求、工作流程、重複動作，分析危害因子，根據不同職業特性客製化協助改善設備、流程、姿勢，指導勞工增進體能。因為有助預防職業相關肌肉骨骼傷病，愈來愈多大企業會找物理治療師去服務，例如鼎泰豐。

有些醫師擔心修法增加「非以疾病治療為目的者，不在此限」這句話之後，民眾未經醫師先為診斷，會「輕信物理治療師判斷、錯失治療時機」。王子娟表示，其實衛福部5年前就有相同文字的函釋規定，執行至今。台灣是法治國家，任何不具醫師身分的人都不能侵犯醫師的「診斷權」，包括物理治療師；如越權診斷，是違反醫師法第28條，可依法判罪。物理治療師身為醫事人員，若執行業務有過失，也當受母法及其他法律制裁。 專項運動協會、職業球團、國家代表隊，也一直很需要物理治療師的服務。圖為羽球國手周天成與他東奧爭牌的好搭檔物理治療師高敏珊。圖／國訓中心提供 社區關懷據點有物理治療師帶領長輩做活動，是現在國健署預防延緩失能方案的重點。圖／康齡安健物理治療所﻿提供

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